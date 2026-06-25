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События

Настоящее чудо: в Мангистау спасли редчайшего зверя из Красной книги

Перевязка, животное, фото - Новости Zakon.kz от 25.06.2026 12:14 Фото: Instagram/ustirt_kz
В администрации Устюртского государственного природного заповедника, расположенного в Мангистау, заявили о произошедшем чуде, сообщает Zakon.kz.

История началась с того, что на улице полицейские обнаружили животное, которое нуждалось в помощи. Неравнодушные стражи порядка доставили его в областную территориальную инспекцию лесного хозяйства. Уже после этого сотрудники инспекции связались со специалистами Устюртского заповедника, которые выехали в Актау для оказания необходимой помощи животному.

Самое примечательное в водовороте событий стало то, что зверем оказалась перевязка – единственный представитель рода Vormela в фауне Казахстана и мира.

Перевязка относится к III категории – т.е. редкий, встречающийся в небольшом количестве вид, ареал и численность которого сокращается и он занесен в Красную книгу РК.

Специалисты провели его визуальный осмотр.

"К счастью, серьезных внешних повреждений не обнаружено. Она обитает обычно в полузакрепленных и закрепленных песках, при этом предпочитая места скопления мелких млекопитающих (песчанки, суслики, мыши)", – уточнили в администрации заповедника.

В итоге зверь был перевезен и выпущен на территорию Каракия-Каракольского заказника.

Немного ранее мы рассказывали, что ученые раскрыли тайну самого медлительного зверя на планете. Кто это, можно узнать по ссылке.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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