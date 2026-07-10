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Прокуратуру города Алатау возглавил прокурор из Алматы

прокурор города Алатау, фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2026 15:58 Фото: прокуратура Алматинской области
Приказом генерального прокурора прокурором города Алатау назначен Бауыржан Молдажан, сообщает Zakon.kz.

Об этом 10 июля 2026 года рассказали в Алматинской областной прокуратуре.

Трудовую деятельность в органах прокуратуры Бауыржан Молдажан начал в апреле 2007 года в должности помощника прокурора Карасайского района Алматинской области.

В разное время занимал должности прокурора и старшего прокурора Управления прокуратуры города Алматы, начальника отдела прокуратуры Алматы, заместителя прокурора Бостандыкского района Алматы, старшего помощника прокурора города Алматы, а также прокурора Алатауского района Алматы

Классный чин: старший советник юстиции.

7 июля 2026 года глава государства переназначил Берика Асылова на должность генерального прокурора Республики Казахстан.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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