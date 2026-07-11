Казахи служат в полиции Нью-Йорка: уроженцы Казахстана рассказали о своей работе

В Нью-Йорке состоялась встреча министра внутренних дел Казахстана Ержана Саденова с этническими казахами, проходящими службу в Департаменте полиции Нью-Йорка, сообщает Zakon.kz.

Во время встречи обсуждались профессиональный путь казахстанцев, сохранение национальной идентичности и связь с исторической Родиной.

Одним из участников стал сотрудник полиции Нью-Йорка Мирас Букешев. Он родился в 2000 году в Таразе, где вырос и окончил школу. В 2018 году переехал в США, а с 2023 года служит в полиции Нью-Йорка.

Также во встрече принял участие Данияр Нуртаза, который вместе с семьей переехал в США в 2002 году. В ряды полиции Нью-Йорка он вступил в 2014 году. Известность Данияр получил в 2015 году, когда помог принять роды у женщины возле одной из станций метро. Его действия получили высокую оценку общественности, а история жизни и службы легла в основу документального фильма.

В завершение встречи Ержан Саденов поблагодарил соотечественников за преданность профессии и достойное представление Казахстана за рубежом, пожелав им дальнейших успехов, здоровья и благополучия.

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