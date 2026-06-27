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По всей стране объявлено штормовое предупреждение на воскресенье

Туча, тучи, штормовое предупреждение, сильный ветер, шквал, буря, молнии, молния, гроза, фото - Новости Zakon.kz от 27.06.2026 17:37 Фото: pixabay
"Казгидромет" опубликовал штормовое предупреждение на 28 июня 2026 года. Синоптики предупредили об опасных погодных явлениях в Астане, Алматы, Шымкенте и во всех семнадцати областях, сообщает Zakon.kz.

Днем на западе, севере, востоке Атырауской области ожидаются дождь, гроза, на юге области небольшой дождь, гроза. Ветер северный, северо-западный, днем на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. На севере области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В городе Атырау в конце дня ожидаются небольшой дождь, гроза. Ветер северный, северо-западный, днем порывы 15-18 м/с.

Ночью на западе, севере Западно-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза, днем дождь, гроза, на западе, севере области сильный дождь, град, шквал. Ветер северо-западный, днем на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. В городе Уральск днем ожидаются дождь, гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, днем порывы 15-20 м/с.

На севере Карагандинской области ожидаются небольшой дождь, гроза, на востоке, юге области дождь, гроза. Ветер западный, северо-западный, ночью и утром на востоке, юге области порывы 15 м/с. Днем сильная жара 35-38 градусов. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, востоке, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В городе Караганда ночью и утром ожидаются небольшой дождь, гроза. Сохраняется высокая пожарная опасность.

На севере, востоке, в центре, горных районах области Жетысу ожидаются дождь, гроза, днем на востоке, в горных районах области сильный дождь, град, шквал. Ветер юго-западный, на востоке, в горных районах области порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 35-37 градусов. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юге области высокая пожарная опасность. В городе Талдыкорган утром и днем ожидаются дождь, гроза. Днем ожидается сильная жара 35 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В конце дня на западе области Улытау ожидаются дождь, гроза. Ветер юго-западный, западный, в конце дня на западе области порывы 15-20 м/с. Днем сильная жара 35-38 градусов. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В городе Жезказган днем ожидается сильная жара 35 градусов.

В Мангистауской области ожидаются дождь, гроза, на западе, севере, в центре области временами сильный дождь, град, шквал. Ветер северо-западный, на западе, юге, в центре области порывы 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность. В городе Актау временами ожидаются дождь, гроза. Ветер северо-западный, ночью порывы 15-18 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Астане ожидаются кратковременный дождь, гроза, днем град.

В Шымкенте ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

В горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются кратковременный дождь, гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, в горных и предгорных районах области 15-20 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 40-42 градуса. На западе, севере, юге области сохраняется, в горных районах области ожидается высокая пожарная опасность. В городе Туркестан днем ожидается сильная жара 40-41 градус.

В Алматы днем ожидается сильная жара 35 градусов. Сохраняется высокая пожарная опасность. В горах Иле Алатау (горные зоны Медеуского и Бостандыкского районов Алматы) ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

На юге, в горных районах Алматинской области ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, на западе, юге, востоке, в горных районах области порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 35-37 градусов. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере области чрезвычайная пожарная опасность. В городе Конаев днем ожидается сильная жара 35-37 градусов. Сохраняется высокая пожарная опасность.

На юге, в горных районах Жамбылской области ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, в горных районах области 15-20 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 38 градусов. На севере, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, юге области чрезвычайная пожарная опасность.

В Акмолинской области ожидаются кратковременный дождь, гроза, град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на западе, севере области порывы 15-20 м/с. На западе, юге области сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В городе Кокшетау утром и днем ожидаются кратковременный дождь, гроза.

Ночью на западе, севере Актюбинской области ожидаются небольшой дождь, гроза, днем на юге, востоке области дождь, гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, западный, днем на юге, востоке области порывы 15-18 м/с. На западе, юге, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность. В городе Актобе ночью ожидаются небольшой дождь, гроза.

Днем в Кызылординской области ожидаются дождь, на севере области сильный дождь, на севере, юге, в центре области гроза, град, шквал, пыльная буря. Ветер северо-западный, днем 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в центре области высокая пожарная опасность. В городе Кызылорда днем ожидаются дождь, гроза, шквал. Ветер северо-западный, днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на западе, юго-западе области Абай ожидаются дождь, гроза, днем на севере, юге, в центре области ожидаются дождь, гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, ночью на западе, юге области 15-20 м/с, днем на севере, юге, в центре области 15-20, порывы 25 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 35-38 градусов. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, северо-востоке, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В городе Семей днем ожидаются дождь, гроза, град. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, днем порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 35-37 градусов. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза, град, шквал. Ночью на севере области туман. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, днем на севере, востоке, юге области 15-20 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 35-36 градусов. На востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-западе, севере, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В городе Усть-Каменогорск днем ожидается сильная жара 35 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на юге, востоке, в центре Павлодарской области ожидаются небольшой дождь, гроза, на севере, востоке области дождь, гроза, град. Ветер западный, днем на юге области порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 35-36 градусов. На западе, юго-востоке, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, северо-западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В городе Павлодар днем ожидаются небольшой дождь, гроза. Днем ожидается сильная жара 35 градусов. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью в Северо-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза, на западе, севере, юге области сильный дождь, град, шквал, днем на западе, юге, востоке области дождь, гроза, град, шквал. Ночью и утром на западе, севере, юге области ожидается туман. Ветер юго-западный, на западе, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. На юге, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В городе Петропавловск ночью ожидаются дождь, гроза, град. Ночью и утром ожидается туман.

Ночью на западе, севере, востоке Костанайской области ожидаются дождь, гроза, днем на юге, востоке, севере дождь, гроза, временами сильный дождь, град, шквал. Ночью и утром на севере, западе области туман. Ветер юго-западный, днем на юге, востоке, севере области порывы 15-20 м/с. На юго-западе, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В городе Костанай ожидаются дождь, гроза, днем град. Ночью и утром туман.

Ранее "Казгидромет" выпустил общий прогноз погоды по территории Казахстана на 28 июня.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
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