#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+26°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+26°
$
485.95
565.74
6.83
События

Видео с Николаем Расторгуевым о Казахстане оказалось дипфейком

развенчан фейк с Николаем Расторгуевым, фото - Новости Zakon.kz от 11.07.2026 18:48 Фото: wikipedia/Николай Расторгуев
В TikTok распространяется видео с участием солиста группы "Любэ" Николая Расторгуева, в котором он якобы высказывается о Казахстане и запуске беспилотников с территории страны. Однако запись оказалась поддельной, сообщает Zakon.kz.

Как пишет NoFake, в основе ролика использованы реальные кадры с участием артиста. При этом мимика, движения губ и звуковая дорожка были изменены с помощью нейросетей, создавая впечатление, что Расторгуев произносит слова, которых в оригинальной записи не было.

Специалисты также обращают внимание на признаки синтеза голоса. Несмотря на внешнее сходство с голосом исполнителя, речь звучит неестественно: заметны нетипичные интонации, отсутствуют характерные для живой речи паузы и дыхание. Это может свидетельствовать о применении технологии клонирования голоса.

Таким образом, распространяемое в TikTok видео имеет характерные признаки дипфейка и не может рассматриваться как достоверная запись высказываний артиста.

Ранее Минобороны разоблачило фейк о военнослужащем.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
30-летняя дружба Буйнова и Расторгуева впечатлила поклонников
15:56, 13 февраля 2025
30-летняя дружба Буйнова c Расторгуевым растопила сердца поклонников
Под Астаной убили тигра: Комитет лесного хозяйства и животного мира отреагировал на видео
12:20, 17 января 2025
"Под Астаной убили тигра": Комитет лесного хозяйства и животного мира отреагировал на видео
Тенге, деньги, обмен валют, Казахстан, национальная валюта
03:14, 18 августа 2024
Казахстанцы в соцсетях распространяют видео с несуществующей банкнотой
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Боксёр Руслан Ахметов пробился в полуфинал молодёжного чемпионата Азии
18:10, Сегодня
Боксёр Руслан Ахметов пробился в полуфинал молодёжного чемпионата Азии
Тимур Тайбеков вышел в полуфинал молодёжного чемпионата Азии по боксу
17:37, Сегодня
Тимур Тайбеков вышел в полуфинал молодёжного чемпионата Азии по боксу
Аружан Сагандыкова вышла в финал турнира ITF в Астане
17:16, Сегодня
Аружан Сагандыкова вышла в финал турнира ITF в Астане
Назначены арбитры на ответный матч &quot;Астаны&quot; против &quot;Динамо Сити&quot; в Лиге Конференций
16:46, Сегодня
Назначены арбитры на ответный матч "Астаны" против "Динамо Сити" в Лиге Конференций
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: