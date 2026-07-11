Видео с Николаем Расторгуевым о Казахстане оказалось дипфейком

В TikTok распространяется видео с участием солиста группы "Любэ" Николая Расторгуева, в котором он якобы высказывается о Казахстане и запуске беспилотников с территории страны. Однако запись оказалась поддельной, сообщает Zakon.kz.

Как пишет NoFake, в основе ролика использованы реальные кадры с участием артиста. При этом мимика, движения губ и звуковая дорожка были изменены с помощью нейросетей, создавая впечатление, что Расторгуев произносит слова, которых в оригинальной записи не было.

Специалисты также обращают внимание на признаки синтеза голоса. Несмотря на внешнее сходство с голосом исполнителя, речь звучит неестественно: заметны нетипичные интонации, отсутствуют характерные для живой речи паузы и дыхание. Это может свидетельствовать о применении технологии клонирования голоса.

Таким образом, распространяемое в TikTok видео имеет характерные признаки дипфейка и не может рассматриваться как достоверная запись высказываний артиста.

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