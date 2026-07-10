Видео нарушений в соцсетях и фото с жестом "Дикого Армана": Минобороны разоблачило фейк о военнослужащем

В Министерстве обороны (МО) Казахстана разоблачили фейк о военнослужащем. Мужчина привлечен к административной ответственности, сообщает Zakon.kz.

Так, 26 июня 2026 года в Telegram-канале egovpress было опубликовано видео, под которым говорилось, что:

"Типа военнослужащие" вместо того, чтобы защищать граждан, создают угрозу их жизни и публикуют свои правонарушения в социальных сетях, сопровождая публикации фотографией с жестом "Дикого Армана". Заметно, что этот человек имеет связи и чувствует свою безнаказанность".

Сегодня, 10 июля, в Минобороны заявили, что гражданин привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 456-2 ("Размещение, распространение ложной информации") КоАП РК. Ему назначен штраф в размере 20 МРП (86 500 тенге).

"Основанием стала публикация, в которой мужчина, изображенный на видеоматериалах, был необоснованно представлен как военнослужащий Вооруженных сил РК, а сама публикация содержала утверждения, дискредитирующие воинскую службу. Проведенной министерством обороны проверкой установлено, что данный гражданин не является военнослужащим, не проходит воинскую службу и ранее не служил в Вооруженных силах или иных воинских формированиях РК". Пресс-служба МО РК

Отмечается, что материалы проверки были переданы в органы внутренних дел, по результатам чего гражданин привлечен к административной ответственности за распространение ложной информации.

"Распространение недостоверных сведений, дискредитирующих воинскую службу и Вооруженные силы, влечет ответственность, предусмотренную законодательством РК", – напомнили в пресс-службе МО РК.

2 июля 2026 года в Минобороны подвели итоги весеннего призыва и рассказали, сколько казахстанцев отправились в армию.