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На казахстанку "повесили" товарный кредит в рамках рекламной акции: можно ли его отменить

подаренная по акции техника, фото - Новости Zakon.kz от 13.07.2026 14:04 Фото: gov.kz
Казахстанка думала, что получила в подарок бытовую технику в рамках акции магазина, а оказалось, что ей нужно за нее платить кредит. Как удалось решить эту проблему, читайте в новости Zakon.kz.

Инцидент произошел в городе Кокшетау Акмолинской области. Как рассказали в Департаменте торговли и защиты прав потребителей 13 июля 2026 года, к ним обратилась женщина после участия в рекламной акции одной из компаний по демонстрации бытовой техники. Во время презентации ей сообщили, что она выиграла бесплатный аэрогриль, а также вручили в качестве подарков размораживатель и сковороду. Но позже женщина обнаружила, что во время мероприятия был оформлен договор купли-продажи и кредит через QR на сумму 406 тыс. тенге.

"Рассмотрев обращение, специалисты департамента оказали потребителю правовую помощь и содействовали досудебному урегулированию спора в соответствии с Законом Республики Казахстан "О защите прав потребителей". Гражданке были разъяснены ее права, а продавцу указано на необходимость соблюдения требований законодательства в сфере защиты прав потребителей. В результате проведенной работы стороны подписали соглашение о расторжении договора купли-продажи. Документ предусматривает прекращение договорных обязательств, возврат денежных средств потребителю и аннулирование кредита, оформленного через QR, на сумму 406 тыс. тенге", – рассказали в департаменте.

Важно знать, что в соответствии с законом "О защите прав потребителей" каждый потребитель имеет право на получение полной и достоверной информации о товаре, его стоимости, условиях приобретения и финансовых обязательствах.

"Перед подписанием любых документов рекомендуется внимательно ознакомиться с их содержанием, не принимать поспешных решений под влиянием рекламных акций и при возникновении спорных ситуаций своевременно обращаться за защитой своих прав", – резюмировали в ведомстве.

В Мангистауской области мужчине тоже пришлось обращаться за защитой своих прав, чтобы вернуть 14 млн тенге, которые он внес в жилищный кооператив для покупки жилья.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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