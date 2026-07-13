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События

Казахстанские школьники покорили международный чемпионат по робототехнике в Гонконге

школьницы, чемпионат, флаг РК, фото - Новости Zakon.kz от 13.07.2026 15:29 Фото: Telegram/oqu_agartu
Казахстанские школьники достойно представили страну на международном чемпионате FIRST LEGO League Hong Kong Championship 2026, добившись высоких результатов. Об этом 13 июля 2026 года рассказали в Министерстве просвещения (МП) РК, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что в этом году в чемпионате приняли участие более 120 сильнейших команд и свыше 900 школьников из более чем 30 стран мира.

"На престижной международной площадке в сфере образования и робототехники две команды из Алматы завоевали призовые места".Пресс-служба МП РК

Команда "PEAK" школы PhysTech School Almaty стала обладателем одной из высших наград чемпионата – 1st Runner-Up. Кроме того, команда была удостоена специальной награды Most Innovative Booth Award за самый инновационный выставочный стенд. В категории Robot Game школьники заняли 6-е место, войдя в число лучших команд мира.

В состав команды вошли Ерасыл Бектемиров, Виктор Хегай, Ануар Орман, Ильсон Пак, Айкен Хайрулла и Тамина Стяжкина. Тренер команды – Максат Берикпол.

Команда "Future Axions 218" заняла 2nd Runner-Up в категории Invitational, показав второй результат среди международных команд.

В составе команды выступили ученики школы "Келешек мектебі" №218 Ринат Заманбек и Инкар Калиаскар, а также учащиеся лицея №24 Медина Турсын Сабиткызы и Адия Турсынбек Жанболаткызы. Ментор команды – Карагол Баккелди Бегжанулы.

В Минпросвещения добавили, что достижения казахстанских школьников на международной арене являются результатом системной работы по развитию STEM-образования и робототехники в стране. Сегодня в школах открываются кабинеты робототехники, широко внедряются образовательные программы, направленные на развитие инженерных и цифровых компетенций.

"Успешные выступления школьников на международных соревнованиях подтверждают высокий уровень их подготовки, творческого и инженерного мышления, а также демонстрируют потенциал казахстанской системы образования на мировой арене", – заключили в пресс-службе МП РК.

Ранее сообщалось, что школьники из Казахстана сотворили исторический триумф на самой престижной олимпиаде по физике IPhO. Они завоевали пять золотых медалей. Подробнее – здесь.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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