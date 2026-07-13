Чиновники вмешались в "разборки" казахстанки и наглого продавца из Instagram

Покупка обуви в Instagram за 95 тысяч тенге едва не обернулась для кызылординки потерей денег из-за неподходящего размера. Об этом 13 июля 2026 года рассказали в Департаменте торговли и защиты прав потребителей РК, передает Zakon.kz.

По данным ведомства, казахстанка купила через Instagram обувь за 95 тысяч тенге. Однако при получении посылки выяснилось, что размер обуви оказался гораздо больше заявленного.

Покупательница сразу же связалась с продавцом, заявив, что хочет вернуть товар и получить назад свои деньги. В ответ владелец онлайн-магазина категорически отказался возвращать средства, предложив взамен только обмен на другую пару.

Не согласившись с такими условиями, женщина обратилась за помощью в департамент.

"Специалисты Департамента провели с продавцом разъяснительную работу, разъяснив положения Закона Республики Казахстан "О защите прав потребителей". В соответствии с законодательством, если товар не соответствует заявленным характеристикам, потребитель вправе по своему выбору потребовать возврата уплаченной суммы", – рассказали в Департаменте.

В результате госорганам удалось защитить права гражданки. Товар отправили обратно почтой, а продавец вернул заявительнице всю сумму в размере 95 тысяч тенге.

В департаменте напомнили, что торговля через социальные сети и любые другие онлайн-платформы регулируется законом. Отсутствие в аккаунте продавца информации о правилах возврата товара не освобождает его от обязанностей, установленных законодательством Республики Казахстан.

В Мангистауской области мужчине тоже пришлось обращаться за защитой своих прав, чтобы вернуть 14 млн тенге, которые он внес в жилищный кооператив для покупки жилья.