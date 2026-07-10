В Алматы построят новую 6-полосную магистраль к БАКАД

В Алматы построят новые дороги и сети в районе полицентра "Восточные ворота". Проект северо-восточной части города идет строго по Генплану 2023 года – текущая корректировка документа никак на него не повлияет, сообщает Zakon.kz.

Так, как уточнили в пресс-службе городского акимата, для обеспечения транспортной связанности территорий планируется строительство дорог общей протяженностью 17,5 км в квадрате улицы Баймагамбетова, Кульджинского тракта, улицы Бухтарминской и проспекта Рыскулова.

"Новой магистралью, связывающей улицу Бухтарминскую и проспект Рыскулова, станет шестиполосная улица шириной 50 метров и протяженностью 4,6 км". Пресс-служба акимата Алматы

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Организация данной транспортной связи, по данным специалистов, необходима для дальнейшего соединения с Большой Алматинской кольцевой автомобильной дорогой (БАКАД).

Поскольку планируемая магистраль пролегает через частный сектор, под принудительный выкуп для государственных нужд подпадает порядка 200 земельных участков.

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Акиматом города уже принято соответствующее постановление, собственниками недвижимости получены уведомления.

Также мы рассказали, что в Турксибском районе, микрорайоне "Кайрат" изымут земельный участок для строительства подстанции 110 кВ "Восточные ворота".

