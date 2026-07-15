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События

"Клад" нашли на месте строительства ЛРТ в Алматы

старый трамвай, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2026 11:43 Фото: pixabay
В Алматы во время работ по строительству ЛРТ на улице Толе би откопали предметы, с исторической точки зрения являющиеся настоящим кладом, сообщает Zakon.kz.

Речь идет о погребенных под асфальтом трамвайных путях. Новостью в Instagram 15 июля 2026 года поделился журналист, актер, сценарист Константин Козлов.

"Вчера вечером в буквальном смысле слова на моих глазах нашли клад! Для меня, как для историка и краеведа-любителя, это действительно клад. Оказывается, трамвайные пути 1930-1960-х годов все это время таились под слоем асфальта и гравия. Их обнаружили при строительстве ЛРТ. Сколько открытий нас ждет там, где мы порой и не подозреваем!" – поделился он восторженно.

На видео Козлов уточнил, что этот исторический артефакт нашли на улице Толе би между улицами Желтоксан и Абылай хана. По словам журналиста, с 30-е по 60-е годы там ходил старый трамвай.

В комментариях пользователи восхитились находкой и предложили сохранить эти рельсы.

С вопросом о том, что с ними решат сделать, редакция обратилась в акимат.

Демонтаж трамвайных рельсов на Толе би в Алматы под строительство ЛРТ начали в конце весны. Маршрут первой очереди линии легкорельсового транспорта пройдет по ул. Момышулы – ул. Толе би – пр. Абылай хана – железнодорожный вокзал "Алматы-2". А пока водители терпят ограничения и пробки.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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