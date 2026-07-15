Неожиданная правда о деньгах: Нацбанк показал, что делают с банкнотами перед выпуском

Что произойдет с банкнотой, если ее случайно постирать или она попадет под дождь, испачкается или пройдет через тысячу рук? В пресс-службе Национального банка Казахстана решили не просто рассказать об этом, но и показать, сообщает Zakon.kz.

14 июля 2026 года главный государственный банк страны опубликовал больше видео под названием: "Как проводят комплексные испытания банкнотной бумаги и защитных элементов".

Прежде всего, специалисты подчеркивают, что каждая купюра проходит серию испытаний.

Так, один из важных этапов проверки банкнот – испытание на загрязнение.

Для этого специалисты используют специальную смесь, которая имитирует загрязнения, возникающие во время повседневного использования купюр.

Сначала эксперты определяют основные характеристики бумаги, затем помещают образцы в специальную установку, воспроизводящую реальные условия эксплуатации. После завершения испытаний банкноты повторно исследуют и оценивают, насколько изменились их свойства.

"Даже если вы случайно забудете банкноту в кармане и постираете ее в стиральной машине, для нас это не станет неожиданностью – такой сценарий уже предусмотрен в ходе испытаний. Во время тестов образцы подвергаются воздействию воды, моющих средств, механического трения и температур, максимально приближенных к бытовым условиям эксплуатации", – рассказали в Нацбанке.

Уже после всех испытаний специалисты проверяют, сохранили ли купюры свои физические свойства и защитные элементы.

Помимо этого, говорится в продолжении, банкноты тестируют на прочность, гибкость и устойчивость к износу.

Такие проверки, подытожили в банке, помогают внедрять современные технологии и выпускать денежные знаки, которые дольше сохраняют свои свойства и высокий уровень защиты в процессе обращения.

Стоит отметить, что с 1 июля 2026 года в официальных документах на русском языке слово "тенге" заменено на "теңге". Сама валюта не изменилась, поменялось только ее написание в законах, договорах и банковских документах. Международный код KZT и символ валюты остались прежними. Договоры, подписанные до 1 июля, переделывать не нужно – они остаются в силе.