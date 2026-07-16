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В трех крупных городах Казахстана построят заводы по утилизации ТБО: назван инвестор

секретарь партийного комитета и президент компании China Tianying Inc. Дэбяо Цао, премьер-министр РК Олжас Бектенов, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2026 12:23 Фото: primeminister.kz
Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провел встречу с секретарем партийного комитета и президентом компании China Tianying Inc. Дэбяо Цао. Обсуждены вопросы реализации инвестиционных проектов в сфере переработки и энергетической утилизации твердых бытовых отходов, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 16 июля 2026 года, рассказали в пресс-службе правительства РК.

"Благодаря доверительному и конструктивному диалогу между лидерами наших стран Касым-Жомартом Токаевым и Си Цзиньпином двустороннее сотрудничество уверенно развивается во всех отраслях экономики и выходит на новый уровень. Товарооборот Казахстана и Китая по итогам прошлого года достиг 48 млрд долларов. Правительство прикладывает все усилия для выполнения поставленной главами наших государств задачи по удвоению объема торговли", – подчеркнул Олжас Бектенов.
секретарь партийного комитета и президент компании China Tianying Inc. Дэбяо Цао, премьер-министр РК Олжас Бектенов, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2026 12:23

Фото: primeminister.kz

На сегодня в рамках сотрудничества Казахстана и Китая реализовано 77 совместных проектов стоимостью 13,3 млрд долларов, создано свыше 21,6 тыс. рабочих мест. Более 269 инициатив включены в перспективный портфель.

Среди активно развиваемых направлений – энергетическая утилизация отходов. В настоящее время в Казахстане реализуются проекты по строительству таких заводов в Астане, Алматы и Шымкенте. В регионах также внедряется механизм Waste-to-energy. China Tianying более 20 лет работает в данной сфере, располагает собственными технологическими и производственными мощностями. География деятельности компании охватывает свыше 30 стран мира, в том числе Сингапур, Мальдивы, Францию и др.

Глава China Tianying Inc. Дэбяо Цао отметил, что производственные мощности и технологические решения компании соответствуют передовым европейским экологическим стандартам.

"Мы работаем в двух направлениях: это проекты по защите экологии и развитие технологий в новой энергетике. На данный момент мощность переработки заводов компании составляет 4 тыс. тонн ТБО в сутки, в последующем показатель будет увеличен до 7 тыс. тонн в сутки. Компания работает по полному производственному циклу: от разработки технических решений и изготовления оборудования до строительства, до ввода в эксплуатацию и дальнейшего сервисного обслуживания", – сказал Дэбяо Цао.
секретарь партийного комитета и президент компании China Tianying Inc. Дэбяо Цао, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2026 12:23

Фото: primeminister.kz

В ходе встречи внимание уделено перспективам строительства в Казахстане заводов небольшой мощности – от 250 до 500 тонн отходов в сутки. Такие решения востребованы в регионах, где объемы образования коммунальных отходов не требуют создания крупных предприятий.

На сегодня в Казахстане проекты по переработке ТБО реализуются через механизм Соглашений об инвестициях. Для проектов энергетической утилизации определен тариф на вырабатываемую электроэнергию в размере до 55 тенге за 1 кВт/ч.

По итогам встречи премьер-министр поручил государственным органам оказать содействие в сопровождении инвестиционного проекта для своевременной реализации озвученных инициатив по внедрению в регионах современных экологических и энергетических технологий.

"Министерству экологии совместно с другими заинтересованными государственными органами в ускоренном порядке провести завершающую стадию переговоров с компанией и в течение двух недель внести на утверждение Соглашение об инвестициях, предусматривающее строительство заводов по утилизации твердых бытовых отходов как минимум в трех крупных городах Казахстана", – поручил Олжас Бектенов.
премьер-министр РК Олжас Бектенов, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2026 12:23

Фото: primeminister.kz

14 июля 2026 года на заседании правительства Олжас Бектенов заявил о необходимости проверить все реализуемые инвестиционные проекты, определить проблемные вопросы и предложить меры по их устранению. Премьер-министр напомнил, что главой государства поручено приступить к реализации масштабной программы строительства социальных и инфраструктурных объектов. По его словам, в ближайшее время это обеспечит улучшение качества жизни казахстанцев во всех регионах страны.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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