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Премьер-министр раскритиковал обращение с отходами в Казахстане

Премьер-министр Казахстана раскритиковал систему управления отходами, фото - Новости Zakon.kz от 12.03.2024 12:30 Фото: primeminister.kz
Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов на заседании правительства 12 марта 2024 года раскритиковал работу министерств и регионов за затягивание вопроса с утилизацией бытовых отходов, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Глава правительства отметил, что вопрос создания инфраструктуры управления отходов так и не нашел своего решения в Казахстане.

"Во многих регионах до сих пор не организован эффективный сбор и вывоз, сортировка и переработка коммунальных отходов. К сожалению, повсеместно образуются несанкционнированные свалки, несвоевременно решается вопрос по их ликвидации. Это приводит к ухудшению экологической ситуации в регионах", – сказал Олжас Бектенов.

Он подчеркнул, что международный опыт показывает, как развитые страны возвращают в экономический оборот вторичное сырье по принципу экономики замкнутого цикла.

"Мы же продолжаем, говоря простыми словами, закапывать мусор в землю, а то и вовсе оставлять на поверхности. Это делает весьма неприглядной картину вокруг населенных пунктов и никак не соответствует санитарным и экологическим нормам", – дополнил Олжас Бектенов.

По его словам, также не нашел решения вопрос утилизации и переработки пищевых отходов, которые являются не менее опасными.

"Для решения проблем необходимо вырабатывать соответствующие механизмы утилизации. Министерства и регионы затянули данную работу. Основная доля предприятий занимается только сбором вторсырья, его прессованием и реализацией за рубеж. Мало предприятий, которые перерабатывают отходы и производят конечную продукцию... Во всем мире переработка является выгодным бизнесом, и мы не должны отставать", – рассказал Олжас Бектенов.

Премьер-министр считает, что четкая система обращения с отходами даст не только экономический и экологический эффект, а также будет способствовать открытию предприятий, привлечению новых технологий и созданию рабочих мест.

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Ранее министр экологии и природных ресурсов РК Ерлан Нысанбаев рассказал, что планируется построить 37 новых заводов для переработки твердых бытовых отходов в крупных городах страны.

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