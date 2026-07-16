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События

Задержали в Грузии, судить будут в РК: подозреваемую в создании финпирамиды доставили в Казахстан

Юрист, юристы, юриспруденция, юридический консультант, юридическая помощь, право, правоведение, правовая система, адвокат, закон, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2026 17:21 Фото: pexels
В Казахстан из Грузии экстрадировали подозреваемую по делу финансовой пирамиды World Business Consulting (WBC). Об этом Zakon.kz стало известно из публикации Агентства по финансовому мониторингу сегодня, 16 июля 2026 года.

По версии следствия, в 2020 году она привлекала деньги граждан под видом инвестиций с обещанием высокой доходности, тогда как компания не вела реальной инвестиционной деятельности.

В Агентстве уточнили, что деньги вкладчиков принимались наличными без оформления бухгалтерских документов.

Для создания видимости законной деятельности участникам открывали личные кабинеты на онлайн-платформе, где отображалась фиктивная доходность. Выплаты осуществлялись за счет средств новых вкладчиков по принципу финансовой пирамиды.

По данным ведомства, для привлечения новых участников организовывались презентации, агитационные мероприятия, а также поездки в ОАЭ и Турцию.

В 2024 году подозреваемую объявили в международный розыск. В январе 2026 года ее задержали в Грузии, после чего экстрадировали в Казахстан.

Также известно, что суд арестовал принадлежащий ей земельный участок, а уголовное дело уже направлено в суд.

Иная информация в порядке ст. 201 УПК разглашению не подлежит.

14 июля 2026 года в пресс-службе Министерства внутренних дел озвучивали новые подробности по громкому делу "Кыздар.Нет". Тогда стало известно о задержании в Грузии одного из фигурантов дела.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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