Задержали в Грузии, судить будут в РК: подозреваемую в создании финпирамиды доставили в Казахстан
По версии следствия, в 2020 году она привлекала деньги граждан под видом инвестиций с обещанием высокой доходности, тогда как компания не вела реальной инвестиционной деятельности.
В Агентстве уточнили, что деньги вкладчиков принимались наличными без оформления бухгалтерских документов.
Для создания видимости законной деятельности участникам открывали личные кабинеты на онлайн-платформе, где отображалась фиктивная доходность. Выплаты осуществлялись за счет средств новых вкладчиков по принципу финансовой пирамиды.
По данным ведомства, для привлечения новых участников организовывались презентации, агитационные мероприятия, а также поездки в ОАЭ и Турцию.
В 2024 году подозреваемую объявили в международный розыск. В январе 2026 года ее задержали в Грузии, после чего экстрадировали в Казахстан.
Также известно, что суд арестовал принадлежащий ей земельный участок, а уголовное дело уже направлено в суд.
Иная информация в порядке ст. 201 УПК разглашению не подлежит.
14 июля 2026 года в пресс-службе Министерства внутренних дел озвучивали новые подробности по громкому делу "Кыздар.Нет". Тогда стало известно о задержании в Грузии одного из фигурантов дела.