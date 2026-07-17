Опубликованы видеообзоры разгрома "Астаны" и невезение "Елимая" в еврокубке

16 июля стал неудачным днем для казахстанского футбола в Лиге конференций УЕФА. Два гранда КПЛ, "Астана" и "Елимай", синхронно вылетели из этого турнира, имея при этом хорошие шансы не только после выездного матча, но и домашнего поединка, сообщает Zakon.kz.

Ответные встречи в третьем по значимости клубном турнире Европы проходили параллельно на "Астана Арене" и семейском стадионе "Спартак".

Казахстанские болельщики смотрели оба матча, попеременно переключая местные телеканалы, и большинство из них остались недовольны итоговыми результатами наших команд.

Для фанатов области Абай прошедший вечер был историческим. "Елимай" впервые привез в свой регион еврокубковый матч и до последних секунд сражался с гостями из Армении.

После выездной ничьей (1:1) команда Андрея Карповича играла у себя дома с "Алашкертом" и на четвертой минуте пропустила гол от гостей, когда отличился Момо Туре.

Считанные минуты потребовались хозяевам, чтобы восстановить равновесие, и это сделал Акмаль Бахтияров.

Цифры 1:1 не поменялись до конца основного времени, а в экстра-таймах команды обменялись голами.

Хрвое Илич вывел "Елимай" вперед, а Игор Габриэль автоголом вскоре помог гостям снова сравнять счет.

А в серии послематчевых пенальти фортуна оказалась на стороне "Алашкерта" (6:5). Решающим оказался удар колумбийца Дубана Паласио, который отразил вратарь армянской дружины.

У "Астаны" было небольшое преимущество после выездной победы неделю назад (1:0), и никто особо не подозревал о разгроме столичного коллектива уже на родной земле.

Тем более команда Григория Бабаяна имеет богатый опыт выступления в еврокубках, однако вопреки всем законам футбола случилось непредвиденное.

Серебряный призер КПЛ-2025 с треском вылетел со стартового раунда Лиги конференций УЕФА, пропустив в свои ворота четыре мяча от албанской "Динамо Сити".

Стоит заметить, что "астанчане" вели по ходу этой встречи после удачно реализованного пенальти в исполнении Бауыржана Исламхана. В ту минуту по итогам двух матчей счет вырос до 2:0 в пользу вице-чемпионов Казахстана.

Однако далее все перевернулось с ног на голову: во втором тайме "Астана" осталась вдесятером, и гости сразу "наказали" наших голом, капитан Бруно Дита восстановил баланс – 1:1.

Вскоре Хекуран Бериша вывел албанцев вперед, и при цифрах 2:1 команды начали выяснять отношения в экстра-таймах.

Здесь уже хозяева ничего не смогли сделать с соперником, Лоренцо Виля и Мустафа Кома поставили жирную точку – 4:1, и "Динамо Сити" идет дальше.

В итоге за один вечер мы потеряли сразу две команды в еврокубках, что, конечно, отразится в таблице коэффициентов УЕФА.

Пока марку казахстанского футбола в Европе держит "Кайрат", который накануне прошел во второй круг квалификации Лиги чемпионов УЕФА.

А на следующей неделе в борьбу вступит костанайский "Тобыл", в сопернику которому по Лиге конференций достался "Паневежис" (Литва).