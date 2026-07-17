В Талдыкоргане при +40°С закроют на ремонт котельную и отключат воду

С 20 июля по 17 августа 2026 года в Талдыкоргане, где, по данным казахстанских метеорологов, стоит сильная жара до +40°С, отключат горячую воду, сообщает Zakon.kz.

Об этом жителей города предупредил акимат.

Согласно официальному сообщению:

"В связи с проведением плановых ремонтно-профилактических работ на котельной "Басқуат" и тепловых сетях с 20 июля по 17 августа 2026 года подача горячей воды по городу будет временно прекращена".

Специалисты заранее попросили извинения за временные неудобства и оставили номер, по которому можно узнать дополнительную информацию: 8 (7282) 24-42-89.

Также мы рассказывали, что с 21 по 23 июля на территории Алмалинского и Жетысуского районов Алматы будут идти гидравлические испытания тепловых сетей. К чему это может привести, читайте здесь.