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События

В Талдыкоргане при +40°С закроют на ремонт котельную и отключат воду

Кран с водой, вода, водоснабжение, система водоснабжения, отсутствие воды, отключение воды, раковина, горячая вода, холодная вода, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2026 16:44 Фото: freepik
С 20 июля по 17 августа 2026 года в Талдыкоргане, где, по данным казахстанских метеорологов, стоит сильная жара до +40°С, отключат горячую воду, сообщает Zakon.kz.

Об этом жителей города предупредил акимат.

Согласно официальному сообщению:

"В связи с проведением плановых ремонтно-профилактических работ на котельной "Басқуат" и тепловых сетях с 20 июля по 17 августа 2026 года подача горячей воды по городу будет временно прекращена".

Специалисты заранее попросили извинения за временные неудобства и оставили номер, по которому можно узнать дополнительную информацию: 8 (7282) 24-42-89.

Также мы рассказывали, что с 21 по 23 июля на территории Алмалинского и Жетысуского районов Алматы будут идти гидравлические испытания тепловых сетей. К чему это может привести, читайте здесь.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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