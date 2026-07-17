Пароль "Шуба": мошенники заманили в ловушку пожилую казахстанку с миллионами
В пресс-службе Департамента полиции региона 17 июля 2026 года прокомментировали произошедшее. По данным правоохранителей, афера началась со стандартного звонка: неизвестные представились сотрудниками госорганов и испугали пожилую женщину новостью об "атаке на ее банковский счет".
Манипулируя эмоциями, мошенники убедили павлодарку обналичить и передать им 2 млн тенге. Чтобы жертва не сорвалась с "крючка", преступники сами вызвали ей такси до улицы Геринга.
Сценарий обмана был детально расписан: на месте пенсионерка должна была отдать деньги человеку, который назовет кодовое слово "Шуба".
"Приехав на указанный адрес, действительно, к пенсионерке подошла женщина, которой и были переданы 2 млн тенге. Осознав, что они стали жертвами преступной схемы, обе пенсионерки обратились в полицию", – сообщили 17 июля 2026 года корреспонденту Zakon.kz в ДП.
В результате действий полицейских денежные средства в полном объеме возвращены законной владелице. Правоохранители в очередной раз призывают граждан к бдительности.
Ранее мошенники заставили пенсионеров взорвать торт в павлодарском банке.