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События

Пароль "Шуба": мошенники заманили в ловушку пожилую казахстанку с миллионами

Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных, личные данные, персональные данные, защита персональных данных, фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2026 01:06 Фото: freepik
В Павлодаре пенсионерка едва не отдала аферистам 2 млн тенге. Преступники использовали методы жесткого психологического давления, вызвали жертве бесплатное такси и заставили назвать пароль "Шуба" при передаче наличных, передает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции региона 17 июля 2026 года прокомментировали произошедшее. По данным правоохранителей, афера началась со стандартного звонка: неизвестные представились сотрудниками госорганов и испугали пожилую женщину новостью об "атаке на ее банковский счет".

Манипулируя эмоциями, мошенники убедили павлодарку обналичить и передать им 2 млн тенге. Чтобы жертва не сорвалась с "крючка", преступники сами вызвали ей такси до улицы Геринга.

Сценарий обмана был детально расписан: на месте пенсионерка должна была отдать деньги человеку, который назовет кодовое слово "Шуба".

"Приехав на указанный адрес, действительно, к пенсионерке подошла женщина, которой и были переданы 2 млн тенге. Осознав, что они стали жертвами преступной схемы, обе пенсионерки обратились в полицию", – сообщили 17 июля 2026 года корреспонденту Zakon.kz в ДП.

В результате действий полицейских денежные средства в полном объеме возвращены законной владелице. Правоохранители в очередной раз призывают граждан к бдительности.

Ранее мошенники заставили пенсионеров взорвать торт в павлодарском банке.

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Канат Болысбек
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