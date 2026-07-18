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События

Казахстанец хотел "решить вопрос" с армией за полмиллиона тенге, но все пошло не по плану

Военная служба, военнослужащие, военнослужащий, военные, военный, армия, солдаты, солдат, вооруженные силы, военные учения, фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2026 19:23 Фото: pexels
Житель Актобе отсудил 500 тысяч тенге у юридической фирмы, которая пообещала ему освобождение от воинской службы, но не выполнила свои обязательства, передает Zakon.kz.

Очередной случай обмана призывников обсудили на брифинге представители профильных ведомств по защите прав потребителей, пишет 18 июля 2026 года газета "Диапазон".

"Юридическая компания пообещала потребителю освобождение от воинской службы, при этом у нее не было никаких оснований для этого. Через суд в пользу потребителя с этой юридической компании взыскали 500 тысяч тенге", – рассказал руководитель Национальной палаты потребителей Ислам Болатов.

При этом в суде представитель юридической фирмы уверял, что речи не было об обещании помочь с отсрочкой, а фирма якобы оказывала лишь консультационные услуги.

К слову, это уже не в первый случай, когда пытаются заработать на "нежелании" молодых людей служить в армии. По данным полиции, недавно 21-летний мужчина пообещал другому призывнику за 250 тысяч тенге помочь получить отсрочку от воинской службы, тот проходил в это время медкомиссию.

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Канат Болысбек
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