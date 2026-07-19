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События

В Казахстане впервые задействовали робособаку с ИИ для охраны общественного порядка

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, фото - Новости Zakon.kz от 19.07.2026 10:39 Фото: Zakon.kz
В Карагандинской области во время массовых мероприятий впервые в Казахстане на службу заступила робособака с искусственным интеллектом. Технологию испытали на праздновании Дня металлурга в Балхаше и Темиртау, где мероприятия посетили более 115 тысяч человек, сообщает Zakon.kz.

Для обеспечения безопасности были задействованы свыше 1000 сотрудников полиции, а главным технологическим помощником стала робособака, интегрированная с информационными базами полиции.

"Благодаря искусственному интеллекту она в режиме реального времени распознает лиц, находящихся в поле зрения полиции, что позволяет оперативно выявлять нарушителей и повышать эффективность профилактики правонарушений", – сообщили в ДП Карагандинской области.

Уже в первые дни службы с ее помощью выявлены:

  • гражданин, уклонявшийся от уплаты алиментов;
  • двое должников по исполнительным производствам;
  • ранее судимый мужчина, нарушивший установленное судом ограничение на пребывание вне жилища.

Ранее казахстанский полицейский спас ребенка, оказавшегося под копытами лошадей.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
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