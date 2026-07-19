Опубликовано штормовое предупреждение на 20 июля

"Казгидромет" опубликовал штормовое предупреждение на 20 июля 2026 года. Синоптики предупредили об опасных погодных явлениях в Астане и 14 областях Казахстана, сообщает Zakon.kz.

В Атырауской области днем на севере, востоке и юге ожидаются дождь, гроза и град. Ветер днем до 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-западе – чрезвычайная. В Атырау днем ожидаются дождь и гроза. Ветер до 15-18 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Мангистауской области на севере, западе и в центре ожидаются дождь, гроза и град, ночью в центре – сильный дождь. Ветер до 15-20 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара +35...+40°C. На севере, востоке и в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-востоке ожидается чрезвычайная. В Актау ночью и утром ожидаются дождь и гроза.

В Акмолинской области ночью на западе и севере ожидаются дождь и гроза, днем – дождь, гроза, на западе, севере и востоке сильный дождь, град и шквал. Ветер до 15-20 м/с, днем порывы до 23-28 м/с. На западе, севере и юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Кокшетау ожидаются дождь и гроза, днем временами сильный дождь, град и шквал. Ветер днем до 15 м/с.

В Карагандинской области на востоке и юге ожидается ветер с порывами до 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара +35°C, на юге – до +38°C. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе и севере – чрезвычайная. В Караганде сохраняется высокая пожарная опасность.

В области Улытау на севере и востоке ожидается ветер с порывами до 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара +35°C. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге сохраняется, на востоке ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане сохраняется высокая пожарная опасность.

В области Абай ночью на западе, севере и в центре ожидаются дождь и гроза, днем на севере, востоке и юге – дождь, гроза, град и шквал. Ветер до 15-20 м/с, порывы до 25 м/с. В Семее утром и днем ожидаются дождь и гроза. Ветер до 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара +36...+38°C.

В Восточно-Казахстанской области ночью на западе, севере и в центре ожидаются дождь и гроза, днем на севере, востоке и юге – дождь, гроза, град и шквал. Ветер до 15-20 м/с, порывы до 25 м/с. В Усть-Каменогорске ожидаются дождь и гроза. Ветер днем до 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара +35...+37°C.

В Костанайской области ночью на западе, севере и востоке ожидаются дождь и гроза, днем – дождь, гроза, на севере сильный дождь, град и шквал. Ночью и утром на западе и севере ожидается туман. Ветер днем до 15-20 м/с. На западе, востоке и в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге – чрезвычайная. В Костанае утром и днем ожидаются дождь, гроза и град. Ночью и утром ожидается туман.

В Павлодарской области ночью на западе и севере ожидаются дождь и гроза, днем – дождь, гроза, на западе и севере сильный дождь, град и шквал. Ветер до 15-20 м/с, временами порывы до 23-28 м/с. В Павлодаре утром и днем ожидаются дождь и гроза. Ветер до 15-20 м/с.

В Актюбинской области ночью на севере ожидаются небольшой дождь и гроза, днем на западе, севере и в центре – дождь, гроза, град и шквал, на западе – сильный дождь. Ветер до 15-20 м/с, временами порывы до 23 м/с. На западе и востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, на юго-востоке – чрезвычайная. В Актобе ночью ожидаются небольшой дождь и гроза, днем – дождь, гроза, град и шквал. Ветер днем до 15-20 м/с.

В Кызылординской области днем в центре и на севере ожидается пыльная буря. Ветер до 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Шымкенте ветер днем усилится до 15-20 м/с. Ожидается сильная жара +40...+42°C. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Туркестанской области днем на севере ожидается пыльная буря. Ветер до 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара +40...+44°C. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане ветер днем до 15-20 м/с. Ожидается сильная жара +42...+44°C. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Западно-Казахстанской области ночью на севере и в центре ожидаются небольшой дождь и гроза, днем – дождь, гроза, на севере, востоке и в центре сильный дождь, град и шквал. Ветер днем до 15-20 м/с. На юго-западе области сохраняется высокая пожарная опасность, на крайнем юге – чрезвычайная. В Уральске днем ожидаются дождь, гроза и град.

В Астане днем ожидаются дождь, гроза, град и шквал. Ветер до 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Северо-Казахстанской области ожидаются дождь и гроза, на западе, севере и востоке – сильный дождь, днем град и шквал. Ночью и утром на юге ожидается туман. Ветер до 15-20 м/с, временами порывы до 23-28 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Петропавловске ожидаются дождь, гроза, днем – град и шквал. Ветер днем до 15-20 м/с.

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