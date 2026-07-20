Казахстанские школьники блестяще выступили на престижной международной олимпиаде
Уточняется, что IEO 2026 прошла с 12 по 20 июля в Сучжоу Китайской Народной Республики. В престижном интеллектуальном соревновании приняли участие около 300 талантливых школьников из 61 страны мира.
По итогам олимпиады сборная Казахстана завоевала одну золотую, три серебряные и одну бронзовую медали:
- Мухтархан Батырхан – ученик 11 класса NIS района Нура города Астаны, завоевал золотую медаль и стал двукратным обладателем золотой медали Международной олимпиады по экономике.
- Кемелов Динмухаммед – ученик 11 класса NIS Медеуского района города Алматы, серебряная медаль.
- Жапаров Альтаир – ученик 11 класса NIS Медеуского района города Алматы, серебряная медаль.
- Султанбек Аружан – ученица 11 класса Международной школы "Мирас" города Алматы, серебряная медаль.
- Куанышбек Темирлан – ученик 10 класса NIS Медеуского района города Алматы, бронзовая медаль.
Отмечается, что национальную сборную подготовили:
- Руслан Мулдашев – директор школы "Teenvestor", тренер национальной сборной,
- Зере Жарлагапова – методист Республиканского научно-практического центра "Дарын".
Это достижение, как подчеркнули в Минпросвещения, стало результатом системной работы по поддержке одаренной молодежи и подготовке школьников к международным интеллектуальным соревнованиям.
Успешное выступление среди сильнейших участников из 61 страны мира вновь подтвердило высокий уровень подготовки казахстанских школьников в области экономики, финансов и бизнеса.
Международная олимпиада по экономике (International Economics Olympiad, IEO) является одним из самых престижных интеллектуальных соревнований в мире, объединяющих талантливых школьников в области экономики, финансов и бизнеса. В ходе олимпиады оцениваются знания участников, их аналитическое мышление и навыки принятия эффективных решений в практических ситуациях.
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19 июля 2026 года сообщалось, что национальная сборная Казахстана успешно выступила на 58-й Международной олимпиаде по химии (International Chemistry Olympiad, IChO 2026), которая прошла в Ташкенте. Все четыре участника команды стали призерами соревнований, завоевав одну золотую и три серебряные медали.