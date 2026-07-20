Казахстанские школьники блестяще выступили на престижной международной олимпиаде

Казахстанские школьники показали высокий результат на Международной олимпиаде по экономике (International Economics Olympiad, IEO 2026). Об этом Zakon.kz сегодня, 20 июля, рассказали в Министерстве просвещения (МП) РК.

Уточняется, что IEO 2026 прошла с 12 по 20 июля в Сучжоу Китайской Народной Республики. В престижном интеллектуальном соревновании приняли участие около 300 талантливых школьников из 61 страны мира.

По итогам олимпиады сборная Казахстана завоевала одну золотую, три серебряные и одну бронзовую медали:

Мухтархан Батырхан – ученик 11 класса NIS района Нура города Астаны, завоевал золотую медаль и стал двукратным обладателем золотой медали Международной олимпиады по экономике.

Кемелов Динмухаммед – ученик 11 класса NIS Медеуского района города Алматы, серебряная медаль.

Жапаров Альтаир – ученик 11 класса NIS Медеуского района города Алматы, серебряная медаль.

Султанбек Аружан – ученица 11 класса Международной школы "Мирас" города Алматы, серебряная медаль.

Куанышбек Темирлан – ученик 10 класса NIS Медеуского района города Алматы, бронзовая медаль.

Отмечается, что национальную сборную подготовили:

Руслан Мулдашев – директор школы "Teenvestor", тренер национальной сборной,

Зере Жарлагапова – методист Республиканского научно-практического центра "Дарын".

Это достижение, как подчеркнули в Минпросвещения, стало результатом системной работы по поддержке одаренной молодежи и подготовке школьников к международным интеллектуальным соревнованиям.

Успешное выступление среди сильнейших участников из 61 страны мира вновь подтвердило высокий уровень подготовки казахстанских школьников в области экономики, финансов и бизнеса.

Международная олимпиада по экономике (International Economics Olympiad, IEO) является одним из самых престижных интеллектуальных соревнований в мире, объединяющих талантливых школьников в области экономики, финансов и бизнеса. В ходе олимпиады оцениваются знания участников, их аналитическое мышление и навыки принятия эффективных решений в практических ситуациях.

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