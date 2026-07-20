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События

Казахстанские школьники блестяще выступили на престижной международной олимпиаде

школьницы, олимпиада, флаг РК, фото - Новости Zakon.kz от 20.07.2026 10:43 Фото: Instagram/oqu_agartu_ministrligi
Казахстанские школьники показали высокий результат на Международной олимпиаде по экономике (International Economics Olympiad, IEO 2026). Об этом Zakon.kz сегодня, 20 июля, рассказали в Министерстве просвещения (МП) РК.

Уточняется, что IEO 2026 прошла с 12 по 20 июля в Сучжоу Китайской Народной Республики. В престижном интеллектуальном соревновании приняли участие около 300 талантливых школьников из 61 страны мира.

По итогам олимпиады сборная Казахстана завоевала одну золотую, три серебряные и одну бронзовую медали:

  • Мухтархан Батырхан – ученик 11 класса NIS района Нура города Астаны, завоевал золотую медаль и стал двукратным обладателем золотой медали Международной олимпиады по экономике.
  • Кемелов Динмухаммед – ученик 11 класса NIS Медеуского района города Алматы, серебряная медаль.
  • Жапаров Альтаир – ученик 11 класса NIS Медеуского района города Алматы, серебряная медаль.
  • Султанбек Аружан – ученица 11 класса Международной школы "Мирас" города Алматы, серебряная медаль.
  • Куанышбек Темирлан – ученик 10 класса NIS Медеуского района города Алматы, бронзовая медаль.

Отмечается, что национальную сборную подготовили:

  • Руслан Мулдашев – директор школы "Teenvestor", тренер национальной сборной,
  • Зере Жарлагапова – методист Республиканского научно-практического центра "Дарын".

Это достижение, как подчеркнули в Минпросвещения, стало результатом системной работы по поддержке одаренной молодежи и подготовке школьников к международным интеллектуальным соревнованиям.

Успешное выступление среди сильнейших участников из 61 страны мира вновь подтвердило высокий уровень подготовки казахстанских школьников в области экономики, финансов и бизнеса.

Международная олимпиада по экономике (International Economics Olympiad, IEO) является одним из самых престижных интеллектуальных соревнований в мире, объединяющих талантливых школьников в области экономики, финансов и бизнеса. В ходе олимпиады оцениваются знания участников, их аналитическое мышление и навыки принятия эффективных решений в практических ситуациях.

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, фото - Новости Zakon.kz от 20.07.2026 10:43
Казахстанские школьники покорили международный чемпионат по робототехнике в Гонконге

19 июля 2026 года сообщалось, что национальная сборная Казахстана успешно выступила на 58-й Международной олимпиаде по химии (International Chemistry Olympiad, IChO 2026), которая прошла в Ташкенте. Все четыре участника команды стали призерами соревнований, завоевав одну золотую и три серебряные медали.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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