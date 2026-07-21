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События

Жажда выдала редчайшего хищника Казахстана: его сняла фотоловушка

рысь, хищник, фото - Новости Zakon.kz от 21.07.2026 09:20 Фото: pixabay
На одну из фотоловушек, установленных на территории Государственного национального природного парка "Тарбагатай", попал момент, когда туркестанская рысь (Lynx lynx isabellinus) пришла на водопой, сообщает Zakon.kz.

Орнитолог – государственный инспектор Кабыл Минар рассказывает, что это является важным подтверждением того, что на территории парка обитают редкие виды животных, а природная среда сохраняется в благоприятном состоянии.

Туркестанская рысь – крупный хищник семейства кошачьих. Она является подвидом обыкновенной рыси, распространенным в Центральной Азии. В Казахстане этот вид встречается крайне редко, поэтому занесен в Красную книгу РК и находится под государственной охраной.

Известно, что лесисто-горные массивы и скалистые ущелья национального парка являются благоприятной средой обитания для туркестанской рыси. Это осторожное и скрытное животное очень редко попадается на глаза человеку.

Поэтому каждый видеоматериал, полученный с помощью фотоловушек, представляет большую научную ценность, позволяя специалистам отслеживать распространение, особенности поведения и численность этого редкого хищника.

Немного ранее сообщалось, что в Чарынском государственном национальном природном парке государственным инспекторам удалось запечатлеть в естественной среде обитания одного из самых скрытных хищников Казахстана – манула, занесенного в Красную книгу.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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