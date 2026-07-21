Два главных горнолыжных курорта Алматы объединят в один комплекс

В Алматы планируют масштабно модернизировать горную туристическую инфраструктуру. Одним из ключевых проектов станет объединение горнолыжных курортов "Шымбулак" и Oi-Qaragai в единую систему через базовую станцию "Медеу", сообщает Zakon.kz.

В городском управлении туризма уточнили, проект предусматривает строительство 30 новых канатных дорог, создание 151 километра горнолыжных трасс, а также модернизацию действующей инфраструктуры.

После завершения работ пропускная способность горнолыжного комплекса должна увеличиться в пять раз – с 6 тыс. до 30 тыс. посетителей в сутки.

Кроме того, в Алматы разработан Комплексный план развития Алматинского горного кластера до 2029 года.

Он включает 73 мероприятия по семи направлениям, среди которых развитие горной инфраструктуры, строительство новых канатных дорог, создание единой системы горнолыжных курортов и расширение туристических маршрутов.

Ожидается, что реализация проекта позволит почти вдвое увеличить поток иностранных туристов – с 986 тыс. до 1,7 млн человек, а число занятых в туристической отрасли вырастет до 101,8 тыс. человек.

Немного ранее сообщалось, что на участке от "Медеу" до горнолыжного курорта "Шымбулак" продолжаются работы по строительству инженерных сетей. Сейчас строители монтируют первые участки газопровода, прокладывают сети водоотведения и устанавливают железобетонные колодцы. Завершить работы планируют до конца ноября 2026 года.