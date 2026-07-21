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События

Попросил деньги на "побег" из Казахстана: чем закончилась выдуманная история о насилии в армии

СИЗО, следственный изолятор, подозреваемые, обвиняемые, подсудимые, осужденные, следствие, заключение, камера, решетка, фото - Новости Zakon.kz от 21.07.2026 15:33 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В Астане к трем годам лишения свободы приговорили 23-летнего казахстанца, который выдумал историю о насилии в армии, чтобы собрать деньги через социальные сети, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Департамента полиции (ДП) Астаны, в феврале 2026 года молодой человек анонимно опубликовал в Threads пост, в котором заявил, что якобы подвергся сексуальному насилию во время прохождения воинской службы.

В публикации он также утверждал, что его жизни угрожает опасность, и просил финансовую помощь для выезда за границу. Для переводов были указаны банковские реквизиты.

Стражи порядка начали проверку после обращения одного из пользователей соцсети. В результате выяснилось, что опубликованная история полностью вымышлена. Также установлено, что осужденный никогда не проходил срочную воинскую службу.

Кроме того, для сбора денег он использовал банковский счет своего 17-летнего знакомого, который, как выяснилось, не знал о преступном замысле. За два дня на этот счет поступило более 15 денежных переводов.

Во время расследования мужчина признал, что придумал историю исключительно ради получения денег.

По фактам мошенничества и распространения заведомо ложной информации были возбуждены уголовные дела. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы.

Стражи порядка настоятельно призывают граждан критически относиться к публикациям в социальных сетях, не переводить деньги незнакомым людям и доверять только официальным источникам информации.

15 июля мы рассказывали, что в Казахстане вынесли первый приговор по делу о ненадлежащем содержании дороги.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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