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События

У члена сборной Казахстана по национальной охоте "Құсбегілік" изъяли 35 краснокнижных птиц

Беркут, беркутчи, национальные праздники, национальный праздник, Наурыз , фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2026 10:57 Фото: Zakon.kz
В Казахстане завершено расследование по делу о незаконном содержании 35 краснокнижных хищных птиц. Об этом Zakon.kz сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ).

По данным следствия, житель Караганды с 2017 года организовал на территории своего дома нелегальный питомник.

"Мужчина, являясь членом федерации "Құсбегілік" и сборной Казахстана по национальной охоте с ловчими птицами, через тематическую страницу в Instagram налаживал контакты с людьми, которые доставляли ему редких хищников, изъятых из дикой природы", – говорится в публикации Агентства, размещенной сегодня, 22 июля 2026 года.

Во время обыска сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли 35 птиц, среди которых соколы-балобаны, беркуты и соколы-сапсаны.

Все эти виды занесены в Красную книгу Казахстана и находятся под угрозой исчезновения.

Теперь подозреваемый заключен под стражу. По решению суда также арестован принадлежащий ему автомобиль Toyota 4Runner.

В настоящее время изъятые птицы находятся на временном содержании в зоопарке Караганды. Уже после вступления приговора суда в законную силу их планируют выпустить в естественную среду обитания.

Иная информация в интересах следствия не разглашается.

Днем ранее мы публиковали хорошую новость о птицах. Тогда сообщалось, что казахстанцы спасли двух обессиленных пеликанов, которых нашли на обочине трассы по дороге к Алаколю.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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