В Алматы исчезли 7 крупных точек по продаже одежды и продуктов: названа причина

В одном из районов Алматы полностью ликвидировали крупные точки стихийной торговли. Речь – об Ауэзовском районе, сообщает Zakon.kz.

Подробности сегодня, 22 июля 2026 года, раскрыли в пресс-службе акимата южной столицы:

"В Ауэзовском районе Алматы полностью ликвидированы 7 крупных точек стихийной торговли. Ранее на этих участках велась несанкционированная реализация одежды, овощей, молочной продукции и цветов".

Согласно информации, с начала текущего года Управлением полиции района по ст. 204 ("Торговля в неустановленных местах") КоАП РК в отношении нарушителей составлено 698 административных протоколов на сумму более 3,4 млн тенге.

Кроме того, по ст. 505 ("Нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов, а также разрушение объектов инфраструктуры, уничтожение и повреждение зеленых насаждений города и населенных пунктов") КоАП РК оформлено 1386 протоколов на сумму свыше 5,3 млн тенге.

Также сообщается, что с начала года в Ауэзовском районе демонтировано 192 нестационарных торговых объекта.

21 июля 2026 года стало известно, что в Алматы под снос пошла двухэтажная пристройка к жилому дому. Сообщалось, что собственник без получения архитектурно-планировочного задания и разработки проектной документации провел реконструкцию дома, возведя двухэтажную пристройку и надстроив дополнительные помещения. За выявленные нарушения владельца привлекли к административной ответственности и выдали предписание об их устранении. Однако требования выполнены не были, после чего Управление градостроительного контроля Алматы обратилось в суд. Медеуский районный суд удовлетворил иск и постановил снести незаконную надстройку и двухэтажную пристройку.