В Алматы начинают подготовку Толе би к строительству LRT: демонтируют 165 опор

В Алматы начинается новый этап строительства первой линии LRT. Вдоль улицы Толе би демонтируют старые опоры бывшей трамвайной контактной сети и установят новые опоры наружного освещения. Об этом Zakon.kz сообщили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

Известно, что работы пройдут на участке от улицы Момышулы до улицы Жарокова в восточном направлении.

Сейчас на существующих опорах размещены линии электропередачи, сети связи, интернет-провайдеров, рекламные конструкции и другие инженерные коммуникации. При этом владельцев части сетей до сих пор установить не удалось.

Ранее Управление цифровизации Алматы направило операторам связи, интернет-провайдерам, коммунальным предприятиям и другим собственникам уведомления о необходимости перенести или переустроить коммуникации. Однако часть организаций до сих пор не выполнила эти требования.

В связи с этим ЦОДД повторно призвал всех владельцев инженерных сетей до 24 июля 2026 года включительно демонтировать или перенести принадлежащие им коммуникации, расположенные на указанном участке.

Уже в субботу, 25 июля 2026 года, здесь стартуют строительно-монтажные работы:

"В рамках проекта планируется демонтировать 165 старых опор и установить новые декоративные опоры наружного освещения".

В ЦОДД также подчеркнули, что после завершения работ повторное размещение существующих воздушных линий на новых опорах проектом не предусмотрено.

Немного ранее в пресс-службе акимата Алматы рассказали, когда откроют выезды к БАКАД по Абая и Саина.