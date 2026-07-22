Врачи Алматы вернули способность ходить ребенку, упавшему с пятого этажа
Медики рассказали, что малыша в экстренном порядке доставили в больницу. После обследования медики диагностировали множественные травмы, в том числе компрессионный перелом первого поясничного позвонка со смещением и сдавлением спинного мозга.
Из-за тяжелого состояния ребенка врачи приняли решение провести двухэтапную нейрохирургическую операцию. Сначала специалисты выполнили декомпрессию позвоночного канала, а затем стабилизировали поясничный отдел позвоночника с помощью специальной фиксирующей системы.
Сейчас состояние маленького пациента значительно улучшилось. После завершения стационарного лечения его выписали домой, где он продолжит амбулаторное наблюдение и реабилитацию.
В начале июля 2026 года мы рассказывали, что беременная россиянка выжила без единого перелома после падения с седьмого этажа.