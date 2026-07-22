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События

Врачи Алматы вернули способность ходить ребенку, упавшему с пятого этажа

врачи, операционная, фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2026 16:38 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Врачи Центра детской неотложной медицинской помощи Алматы спасли четырехлетнего ребенка, который получил тяжелые травмы после падения с пятого этажа жилого комплекса. Об этом Zakon.kz сообщили в городском Управлении общественного здравоохранения.

Медики рассказали, что малыша в экстренном порядке доставили в больницу. После обследования медики диагностировали множественные травмы, в том числе компрессионный перелом первого поясничного позвонка со смещением и сдавлением спинного мозга.

Из-за тяжелого состояния ребенка врачи приняли решение провести двухэтапную нейрохирургическую операцию. Сначала специалисты выполнили декомпрессию позвоночного канала, а затем стабилизировали поясничный отдел позвоночника с помощью специальной фиксирующей системы.

фиксирующая система, медицина, фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2026 16:38

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Сейчас состояние маленького пациента значительно улучшилось. После завершения стационарного лечения его выписали домой, где он продолжит амбулаторное наблюдение и реабилитацию.

В начале июля 2026 года мы рассказывали, что беременная россиянка выжила без единого перелома после падения с седьмого этажа.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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