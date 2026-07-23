Берик Асылов отметил успех казахстанских стрелков на чемпионате мира

Генеральный прокурор Казахстана, президент Казахстанской национальной федерации спортивной стрельбы Берик Асылов поздравил членов национальной сборной с успешным выступлением на чемпионате мира ISSF по стрельбе по движущейся мишени, который проходит в Таллине, передает Zakon.kz.

Об этом 23 июля 2026 года сообщили в пресс-службе надзорного органа. По их данным, на мировом первенстве высоких результатов добились представители Казахстана, завоевавшие золотые, серебряные и бронзовую медали в различных дисциплинах.

"Среди женщин Фатима Ирназарова (город Шымкент) стала чемпионкой мира в упражнении "ВП-12 (10 m Moving Target Women)", а Зухра Ирназарова (город Шымкент) завоевала бронзовую медаль в этой же дисциплине. Блестяще выступил представитель города Шымкента Валат Мусаев, который стал чемпионом мира среди юниоров в упражнении "ВП-11а (10 m Moving Target Mixed)", – говорится в сообщении.

Серебряными призерами мирового первенства также стали: Даниил Яковенко (город Алматы) в упражнении "ВП-12" среди юниоров и Енлик Аскар (город Шымкент) в упражнении "ВП-12" среди юниорок.

Берик Асылов подчеркнул, что победы казахстанских спортсменов стали достойным результатом их настойчивости, высокого мастерства и системной работы по развитию пулевой стрельбы в стране.

Отдельные слова признательности он выразил заслуженному тренеру Казахстана Наталье Валерьевне Юнусметовой, внесшей значительный вклад в подготовку спортсменов к мировому первенству.

Президент Федерации пожелал казахстанским спортсменам крепкого здоровья, новых спортивных достижений, ярких побед и дальнейших успехов в достойном представлении Казахстана на международной арене.