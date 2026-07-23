Пьяный актюбинец устроил страшное шоу с оружием прямо на улице

Пьяный житель Актобе направился за покупками с обрезом гладкоствольного ружья 16-го калибра. Вооруженного нарушителя правопорядка заметили на улице Ташкентской, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 23 июля 2026 года газета "Диапазон", сотрудники приехали и силой отобрали у прохожего оружие.

Как выяснилось позже, он был не только пьян, но и под действием наркотиков, и кто знает, что было бы, если бы вовремя не вмешалась полиция.

"В итоге 33-летний актюбинец оказался на скамье подсудимых по обвинению в незаконном хранении и ношении оружия. Сам он уверял, что обрез отобрал у незнакомцев и спрятал около дома. А в тот день поругался по телефону со знакомым и шел в магазин, почему взял с собой оружие, он не объяснил", – говорится в сообщении.

В суде сказал, что больше так делать не будет и попросил строго его не наказывать. Суд учел его раскаяние, то, что у него есть дети и приговорил к 2,5 годам ограничения свободы.

В качестве дополнительного наказания назначили по 100 часов принудительных работ ежегодно в течение всего срока. После работы он должен быть дома, если нарушит требования, то ему дадут реальный срок.

Ранее в Алматы полицейские обнаружили гладкоствольное ружье со стертыми идентификационными номерами, которое хорошо спрятали.