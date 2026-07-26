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События

В каких областях Казахстана пройдут дожди с грозами 27 июля, рассказали синоптики

Дождь, дожди, осадки, ливень, ливни, зонтик, зонт, фото - Новости Zakon.kz от 26.07.2026 16:24 Фото: unsplash
"Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 27 июля 2026 года, сообщает Zakon.kz.

В понедельник, согласно прогнозу, в западных, северо-восточных, восточных, центральных, в горных районах юго-восточных регионов пройдут дожди с грозами, град и шквалистый ветер. На востоке также ожидается ливень.

На юго-западе, юге, северо-западе, севере обещают погоду без осадков.

По республике также прогнозируют усиление ветра, на западе, юго-западе, севере, юге – с пыльной бурей, на севере, востоке страны в ночные и утренние часы – туман.

Ранее "Казгидромет" обратился к жителям трех городов с важным предупреждением.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
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