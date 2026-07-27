Арестовано имущество, бизнес и авто: Грузия выдала казахстанца, подозреваемого в участии в ОПГ

В Казахстан из Грузии экстрадирован подозреваемый в сбыте синтетических наркотиков и легализации преступных доходов, сообщает Zakon.kz.

Об этом 27 июля 2026 года заявили и раскрыли подробности в пресс-службе Генеральной прокуратуры (ГП) РК:

"Сотрудниками Генпрокуратуры и Интерпола Министерства внутренних дел РК при содействии посольства Казахстана в Грузии из указанной страны экстрадирован гражданин Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за участие в организованной преступной группе (ОПГ), занимавшейся незаконным оборотом психотропных веществ в особо крупном размере, а также легализацией преступных доходов".

Следствием установлено, что указанное лицо, являясь участником преступной группы, организовало наркопроизводство в особо крупных размерах на территории Алматинской области. В последующем изготовленные аналоги психотропных веществ распространялись в виде закладок на территории данной области.

"В ходе расследования у преступной группы изъято почти 10 кг психотропных веществ (мефедрона). Полученный в результате преступной деятельности незаконный доход злоумышленники легализовали путем проведения различных финансовых операций, в том числе с использованием криптообменников, на сумму свыше 1,8 млрд тенге и дополнительно приобретя недвижимое имущество, объекты бизнеса и транспортные средства на сумму более 600 млн тенге. На данные активы наложен арест с целью обращения в доход государства". Пресс-служба ГП РК

Как сообщается, в настоящее время часть участников преступной группы предана суду, по ним идет судебное разбирательство, а отдельные ее члены, в том числе подозреваемый, скрылись от органов уголовного преследования и были объявлены в международный розыск.

"В январе текущего года он был задержан на территории Грузии, откуда по запросу Генеральной прокуратуры экстрадирован в Казахстан. В данное время фигурант водворен в следственный изолятор". Пресс-служба ГП РК

В Генпрокуратуре уточнили, что за совершение инкриминируемых ему преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет, с конфискацией имущества.

24 июля 2026 года стало известно, что из Вьетнама в Казахстан экстрадировали организатора крупного хищения бюджетных средств, выделенных на закупку оборудования для Центра судебной экспертизы Министерства юстиции РК. По данным АФМ, на оснащение органов судебной экспертизы из республиканского бюджета было выделено более 10 млрд тенге. Подозреваемый вместе с бывшим директором Центра судебной экспертизы, руководителем департамента госзакупок и представителями двух компаний организовал схему по хищению денег.