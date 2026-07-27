1,9 млрд тенге, 2 авто и цифровые активы на 7,9 тысячи долларов конфисковали у казахстанца: он получил срок

Жителя Костанайской области лишили свободы и взыскали с него в доход государства 1,9 млрд тенге, 2 автомобиля и цифровые активы на 7,9 тыс. долларов. Причина – незаконные операции с криптовалютой, сообщает Zakon.kz.

Подробности 27 июля 2026 года раскрыли в прокуратуре региона:

"14 июля 2026 года вступил в законную силу приговор суда в отношении 28-летнего жителя Костанайской области, признанного виновным в незаконном обороте цифровых активов и легализации (отмывании) денежных средств, полученных преступным путем. Суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы с конфискацией имущества".

Также сообщается, что суд лишил его права заниматься деятельностью, связанной с выпуском и оборотом цифровых активов, а также цифровым майнингом, сроком на семь лет.

"По иску прокуратуры области судом с осужденного в доход государства взыскано свыше 1,9 млрд тенге. Кроме того, судом конфискованы в доход государства денежные средства на сумму 13,4 млн тенге, 2 легковых автомобиля и цифровые активы на сумму 7,9 тыс. долларов". Прокуратура Костанайской области

В ходе досудебного расследования и судебного разбирательства установлено, что в период с 2020 по 2024 годы осужденный, не имея соответствующего разрешения, организовал на платформе Binance незаконную деятельность по купле-продаже необеспеченных цифровых активов в формате P2P.

"Для проведения финансовых операций использовались банковские счета, оформленные как на самого осужденного, так и на его родственников и иных лиц". Прокуратура Костанайской области

Отмечается, что в результате противоправной деятельности он получил незаконный доход на общую сумму свыше 1,9 млрд тенге, которые с целью сокрытия преступного происхождения размещал на депозитах банков второго уровня.