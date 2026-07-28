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События

Казахстанские школьники стали одними из лучших в мире сразу по пяти предметам

олимпиада, фото - Новости Zakon.kz от 28.07.2026 18:40 Фото: Министерство науки и высшего образования РК
Сборная Казахстана вошла в число 25 сильнейших команд мира по итогам 67-й Международной математической олимпиады (IMO), заняв 22-е место в неофициальном командном зачете среди 117 стран, сообщает Zakon.kz.

Все шесть участников национальной команды стали призерами соревнований, завоевав три серебряные и три бронзовые медали.

Успешное выступление на IMO стало завершением насыщенного июля для казахстанских школьников. За месяц национальные сборные приняли участие в международных олимпиадах по математике, физике, химии, биологии и экономике, где в общей сложности завоевали 24 медали. При этом каждый представитель Казахстана на этих соревнованиях вошел в число призеров.

Наиболее яркий результат был показан на Международной олимпиаде по физике, где казахстанская команда впервые в истории выиграла пять золотых медалей и разделила первое место в неофициальном командном зачете. На олимпиаде по химии сборная вошла в десятку сильнейших, завоевав одну золотую и три серебряные награды. На соревнованиях по биологии школьники получили три серебряные и одну бронзовую медали, повторив лучший результат страны, а на олимпиаде по экономике команда вновь вошла в топ-10, завоевав одну золотую, три серебряные и одну бронзовую награды.

олимпиада, фото - Новости Zakon.kz от 28.07.2026 18:40

Фото: Министерство науки и высшего образования РК

По итогам июля Казахстан подтвердил свои позиции среди ведущих интеллектуальных сборных мира. Международный олимпиадный сезон продолжится в августе, когда казахстанские школьники выступят на олимпиадах по информатике, географии и лингвистике, завершив участие во всех семи крупнейших международных предметных олимпиадах 2026 года.

Ранее сообщалось, что в Казахстане внесли изменения в Правила формирования состава участников международных олимпиад и конкурсов научных проектов (научных соревнований) по общеобразовательным предметам.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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