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События

Казахстанца на Tesla поймали на грубом нарушении ПДД с воздуха

полицейский, дрон, авто, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2026 11:44 Фото: пресс-служба МВД РК
В Туркестанской области дрон зафиксировал опасный маневр водителя Tesla. Об этом Zakon.kz стало известно из заявления пресс-службы регионального Департамента полиции (ДП).

Согласно данным ведомства, в ходе очередного рейда сотрудники отдела полиции Ордабасинского района провели воздушный мониторинг на автодороге республиканского значения Шымкент – Арыс.

В результате с помощью дрона был выявлен факт грубого нарушения правил дорожного движения – выезда на полосу встречного движения.

"При проверке выяснилось, что правонарушение совершил 39-летний водитель электромобиля Tesla. Полицейские остановили транспортное средство и привлекли нарушителя к ответственности".Пресс-служба ДП Туркестанской области

В полиции подчеркнули, что выезд на полосу встречного движения является одним из наиболее опасных нарушений, которое нередко приводит к непоправимым последствиям.

Стражи порядка в очередной раз призвали всех водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, не превышать установленную скорость, не выезжать на полосу встречного движения и ответственно относиться к безопасности на дорогах.

Недавно стало известно, что восемь машин из свадебного кортежа в области Улытау отправили на специализированную штрафстоянку.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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