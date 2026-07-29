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События

Казахстанец годами скрывался после преступления, пока одна деталь не перечеркнула его жизнь

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ, фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2026 00:31 Фото: Zakon.kz
В Жамбылской области полицейские раскрыли разбойное нападение восьмилетней давности. Задержать 41-летнего подозреваемого удалось благодаря внимательности оперативника, который спустя годы узнал мужчину по составленному в 2018 году фотороботу, передает Zakon.kz.

Инцидент 29 июля 2026 года прокомментировали в пресс-службе Департамента полиции региона. По данным ведомства, в 2018 году на автодороге в Меркенском районе неизвестный мужчина напал на женщину.

Применив насилие, он избил потерпевшую и похитил ее золотые украшения, после чего скрылся с места преступления.

"Сразу после происшествия полицейские провели комплекс необходимых следственных и оперативно-розыскных мероприятий. Со слов потерпевшей был составлен фоторобот предполагаемого нападавшего, однако установить его личность тогда не удалось. Несмотря на это, работа по уголовному делу не прекращалась", – раскрыли детали инцидента в полиции корреспонденту Zakon.kz.

Спустя восемь лет, во время анализа материалов нераскрытых преступлений, один из сотрудников полиции обратил внимание на фоторобот и узнал в изображенном мужчине человека, которого видел ранее.

Полученная информация стала отправной точкой для дальнейшей оперативной разработки.

"В результате комплекса следственно-оперативных мероприятий сотрудники полиции при координации прокуратуры установили местонахождение и задержали 41-летнего подозреваемого". Департамент полиции Жамбылской области

По данному факту проводится досудебное расследование по части 1 статьи 192 Уголовного кодекса Республики Казахстан "Разбой".

Ранее в Жамбылской области многодетная мать не захотела стоять в очереди на границе и получила судимость.

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Канат Болысбек
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