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События

150 дропперов и восемь квартир: на западе Казахстана ОПГ отмывала похищенные деньги через криптовалюту

Криптовалюта, криптовалюты, цифровая валюта, майнинг, фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2026 10:55 Фото: unsplash
В Актобе сотрудники Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) раскрыли преступную группу, которую подозревают в пособничестве интернет-мошенникам, незаконной предпринимательской деятельности, использовании дропперов и легализации преступных доходов, сообщает Zakon.kz.

По данным следствия, злоумышленники организовали схему приема, конвертации и отмывания денег, похищенных у граждан в результате телефонных и интернет-мошенничеств.

В состав группы входили более 10 человек. Для реализации схемы они привлекли свыше 150 дропперов – людей, чьи банковские счета использовались для перевода похищенных средств.

Как установили следователи, участники преступной группы использовали заранее подготовленные мобильные телефоны с банковскими приложениями и криптокошельками. Это позволяло дистанционно управлять счетами дропперов и проводить финансовые операции без их непосредственного участия.

С помощью инструментов блокчейн-аналитики специалисты восстановили всю цепочку движения денег.

Сначала похищенные средства переводились через транзитные банковские счета, затем поступали на счета дропперов, после чего использовались для покупки криптовалюты USDT. Чтобы придать операциям видимость законности, злоумышленники оформляли фиктивные договоры займа и использовали подставные компании. На завершающем этапе деньги обналичивались и обменивались на иностранную валюту.

На сегодняшний день следствие установило 80 потерпевших из 16 регионов Казахстана. Общая сумма ущерба превысила 120 млн тенге.

"По делу задержаны восемь участников преступной схемы – они помещены под стражу. Еще двое находятся под домашним арестом".Пресс-служба АФМ РК

С санкции суда арестовано имущество подозреваемых, в том числе восемь квартир, автомобиль и цифровые активы на сумму 52 тыс. USDT.

Расследование продолжается.

Ранее в АФМ отчитывались, что пресекли незаконную добычу золота в Восточно-Казахстанской области. Ради денег злоумышленники изменили русло реки.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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