Казахстанец заехал в озеро Балхаш на Mercedes и оказался за решеткой

На днях Казнет потрясло очередное видео – в пляжной зоне поселка Улькен на озере Балхаш в Алматинской области водитель заехал прямо в воду, где купались взрослые и дети, сообщает Zakon.kz.

В Министерстве внутренних дел (МВД) заинтересовались отдыхающим, и в итоге полицейские установили личность 40-летнего водителя автомобиля Mercedes-Benz.

Нарушителем оказался житель Тараза.

"Решением суда он арестован на 10 суток. Автомобиль водворен на специализированную штрафстоянку". Пресс-служба МВД РК

Стражи порядка в очередной раз предупредили: места массового отдыха – не место для опасных развлечений.

Несколько дней назад мы рассказывали о другом инциденте. Тогда на пляже в селе Бостери на побережье Иссык-Куля произошел конфликт между местными несовершеннолетними девушками, работающими на территории пансионата, и отдыхающей из Казахстана.