Казахстанец заехал в озеро Балхаш на Mercedes и оказался за решеткой
Фото: pexels
На днях Казнет потрясло очередное видео – в пляжной зоне поселка Улькен на озере Балхаш в Алматинской области водитель заехал прямо в воду, где купались взрослые и дети, сообщает Zakon.kz.
В Министерстве внутренних дел (МВД) заинтересовались отдыхающим, и в итоге полицейские установили личность 40-летнего водителя автомобиля Mercedes-Benz.
Нарушителем оказался житель Тараза.
"Решением суда он арестован на 10 суток. Автомобиль водворен на специализированную штрафстоянку".Пресс-служба МВД РК
Стражи порядка в очередной раз предупредили: места массового отдыха – не место для опасных развлечений.
Несколько дней назад мы рассказывали о другом инциденте. Тогда на пляже в селе Бостери на побережье Иссык-Куля произошел конфликт между местными несовершеннолетними девушками, работающими на территории пансионата, и отдыхающей из Казахстана.
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