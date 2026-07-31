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События

Подросток из Восточного Казахстана потерял руку на нелегальной подработке

Пациенты в палате, палата, лечение, медицинское учреждение, больница, госпитализация, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2026 18:17 Фото: Zakon.kz
В Усть-Каменогорске несовершеннолетний парень лишился руки, работая без трудового договора на предприятии по производству стройматериалов. По факту тяжелой производственной травмы полиция и инспекция труда начали расследование, передает Zakon.kz.

Как пишет 31 июля 2026 года издание YK-news.kz, информацию на брифинге подтвердил руководитель департамента Комитета государственной инспекции труда по ВКО Бакытбек Кизатов.

"Действительно, такой случай был. По предварительным данным, с пострадавшим не проводили инструктаж, с ним не был заключен трудовой договор. В настоящее время создана комиссия, ведется расследование случившегося", – заявил Бакытбек Кизатов.

По данным пресс-службы Департамента полиции ВКО, в связи со случившимся также началось досудебное расследование по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 156 УК РК ("Нарушение правил охраны труда").

По словам Бакытбека Кизатова, в области незначительно вырос уровень травматизма на производстве. В прошлом году за полгода в области было зафиксировано 45 происшествий, в этом году – уже 55. Наибольшее число пострадавших приходится на Усть-Каменогорск, далее следуют Шемонаиха, Риддер и Алтай.

Ранее врачи Восточно-Казахстанской области спасли 22-летнего парня с тяжелейшими травмами и ампутациями. За жизнь пациента, находившегося в критическом состоянии, несколько дней боролась команда медиков.

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Канат Болысбек
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