Трогательные кадры: внук впервые увидел деда за штурвалом вертолета в Актау

Жительница Актау поделилась трогательной историей своего четырехлетнего сына Арлана. Мальчик впервые увидел деда, пилота вертолета МЧС Казахстана, на его рабочем месте, сообщает Zakon.kz.

Как рассказала женщина порталу Lada.kz, в минувшее воскресенье ее супруг сообщил, что его отец, пилот вертолета МЧС Казахстана Кани Айдаров, будет выполнять посадку на набережной Актау.

"Мой сын много слышал о том, что его дедушка – пилот вертолета, но никогда не видел его за работой. Когда муж позвонил и сказал, что отец будет приземляться на набережной, я как раз ехала с сыном на работу. Сразу решила отвезти его туда, потому что такой шанс выпадает нечасто – увидеть вертолет так близко и встретить дедушку после полета", – цитируют собеседницу журналисты.

Эмоции мальчишки запечатлели на камеру. На кадрах видно, как внук бежит навстречу дедушке, который только что завершил полет. После встречи ребенку удалось не только обнять близкого человека, но и побывать в кабине пилота.

По словам матери, для малыша эта встреча стала незабываемой.

"Я очень горжусь своим свекром. Он человек с большим сердцем, мужеством и преданностью своему делу. Всю жизнь в небе, в командировках, спасая людей и оставаясь верным своей профессии. Мечтаю, чтобы мой сын Арлан вырос таким же достойным, сильным, добрым и трудолюбивым человеком, как его дедушка. И пошел по его стопам", – поделилась она.

Издание отмечает, что на протяжении многих лет 63-летний Кани Айдаров работает пилотом вертолета МЧС Казахстана, участвуя в спасательных и специальных операциях.

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