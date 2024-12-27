Спасатели рассказали, что увидели, прибыв на место крушения самолета в Актау

Врач филиала Центра медицины катастроф Оспан Оразбеков рассказал о том, что увидели спасатели, прибыв на место крушения самолета в Актау, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе МЧС РК отметили, что вместе с коллегами медик одним из первых оказывал неотложную помощь пострадавшим.

"Первое, что мы увидели, когда прибыли на место вызова, было то, что пациенты лежали в хвостовой части самолета. Вместе с водителем Центра медицины катастроф Кожабеком освободили восемь пострадавших людей, отстегнули от ремней безопасности и вывели в надежное место. Наша главная цель заключалась в том, чтобы оказать первую помощь людям, которые на тот момент испытывали трудности, а также максимально эффективно использовать свое время", – заверяет врач ЦМК Оспан Жалгасынулы.

В министерстве также заявили, что каждая минута была на вес золота, и именно слаженные действия спасателей и медиков, их высокий профессионализм сыграли ключевую роль в спасении жизней.

Ранее состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым. Президенты обменялись соболезнованиями и выразили слова поддержки членам семей и близким погибших в результате крушения самолета Azerbaijan Airlines в Мангистауской области.

25 декабря близ Актау упал самолет. На борту находились 67 пассажиров, из них пять членов экипажа.

Число выживших при крушении самолета в Актау составило 29 человек. Перед происшествием борт, возможно, столкнулся с птицами. В самолете находились граждане Казахстана. К сожалению, никто из них не выжил.