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#Крушение самолета в Актау
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Происшествия

Спасатели рассказали, что увидели, прибыв на место крушения самолета в Актау

помощь спасателей, фото - Новости Zakon.kz от 27.12.2024 20:12 Фото: скриншот видео
Врач филиала Центра медицины катастроф Оспан Оразбеков рассказал о том, что увидели спасатели, прибыв на место крушения самолета в Актау, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе МЧС РК отметили, что вместе с коллегами медик одним из первых оказывал неотложную помощь пострадавшим.

"Первое, что мы увидели, когда прибыли на место вызова, было то, что пациенты лежали в хвостовой части самолета. Вместе с водителем Центра медицины катастроф Кожабеком освободили восемь пострадавших людей, отстегнули от ремней безопасности и вывели в надежное место. Наша главная цель заключалась в том, чтобы оказать первую помощь людям, которые на тот момент испытывали трудности, а также максимально эффективно использовать свое время", – заверяет врач ЦМК Оспан Жалгасынулы.

В министерстве также заявили, что каждая минута была на вес золота, и именно слаженные действия спасателей и медиков, их высокий профессионализм сыграли ключевую роль в спасении жизней.

Ранее состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым. Президенты обменялись соболезнованиями и выразили слова поддержки членам семей и близким погибших в результате крушения самолета Azerbaijan Airlines в Мангистауской области.

25 декабря близ Актау упал самолет. На борту находились 67 пассажиров, из них пять членов экипажа.

Число выживших при крушении самолета в Актау составило 29 человек. Перед происшествием борт, возможно, столкнулся с птицами. В самолете находились граждане Казахстана. К сожалению, никто из них не выжил.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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