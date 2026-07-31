#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+25°
$
473.59
544.68
5.94
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+25°
$
473.59
544.68
5.94
События

"Не умела плавать": девушка спасла подростка ценой собственной жизни в Уральске

Девушка, смерть, спасение, озера, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2026 23:21 Фото: предоставлено Айгуль Хусаиновой
В Уральске утонула девушка, которая спасла 16-летнего подростка. Погибшая 18-летняя Алсу Ермагамбетова не умела плавать, передает Zakon.kz.

Как сообщает 31 июля 2026 года издание "Мой город", трагедия произошла на реке Урал в районе Ремзавода на необорудованном для купания пляже. Погибшая Алсу Ермагамбетова не умела плавать, но бросилась на помощь тонущему человеку.

В тот день Алсу вместе с подругой и двумя знакомыми отдыхала на берегу, радуясь успешному поступлению в медицинский колледж.

Тетя погибшей Айгуль Хусаинова говорит, что девушка жила и училась в селе Теректи Теректинского района, где ее воспитывала бабушка. Школу Алсу окончила на "хорошо" и "отлично", активно занималась спортом и имела множество грамот.

"Они сидели на берегу, пили сок, ели пиццу. Позже Алсу и ее подруга Милана зашли в воду по колено, а 16-летний подросток прошел дальше. В какой-то момент он стал звать на помощь. Сначала это приняли за шутку, но затем поняли, что он тонет. Не умевшая плавать Алсу бросилась в воду. Парню удалось выбраться, ему также пытался помочь подоспевший мужчина, но Алсу спасти не успели", – поделилась подробностями трагедии Айгуль Хусаинова.

По словам родственницы, подруга видела лишь поднятую руку девушки перед тем, как она ушла под воду. Прибывшие через 40 минут спасатели обнаружили тело в 40 метрах ниже по течению.

Медики скорой помощи констатировали смерть. Прощание с погибшей прошло 20 июля 2026 года.

"Это невыносимая боль для бабушки, которая вырастила и воспитала Алсу. Она никогда не отпускала ее купаться из-за страха воды. Алсу мечтала стать врачом и вылечить бабушку, ведь в нашей семье медиков нет", – добавила тетя девушки.

Ранее сообщалось, что тело молодого парня нашли в Каспийском море.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Канат Болысбек
Читайте также
помощь спасателей
19:12, 25 ноября 2024
Девушку из Уральска спасли от суицида в реке Чаган
В Астане бойцы нацгвардии спасли утопающую девушку
12:39, 03 октября 2024
В Астане бойцы Нацгвардии спасли девушку, пытавшуюся свести счеты с жизнью
Озеро Алаколь, пляж, зона отдыха на озере Алаколь, зоны отдыха на озере Алаколь, базы отдыха на озере Алаколь, база отдыха на озере Алаколь, отдых, туризм, лето
07:40, 31 июля 2024
В Курчатове спасли тонущего подростка
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: ФК &quot;Шахтёр&quot;
22:49, Сегодня
Появился видеообзор матча Первой лиги "Тобыл-М" - "Шахтёр"
Фото: ФИФА
22:16, Сегодня
Европарламент хочет вызвать Инфантино на слушания из-за идеи продажи доли в ЧМ
Фото: ФК &quot;Факел&quot;
21:50, Сегодня
Игорь Черевченко официально возглавил "Актобе"
Чемпионат мира по борьбе до 17 лет
21:24, Сегодня
Юные борчихи из Казахстана не вошли в ТОП-3 медального зачёта чемпионата мира
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: