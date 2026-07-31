"Не умела плавать": девушка спасла подростка ценой собственной жизни в Уральске

В Уральске утонула девушка, которая спасла 16-летнего подростка. Погибшая 18-летняя Алсу Ермагамбетова не умела плавать, передает Zakon.kz.

Как сообщает 31 июля 2026 года издание "Мой город", трагедия произошла на реке Урал в районе Ремзавода на необорудованном для купания пляже. Погибшая Алсу Ермагамбетова не умела плавать, но бросилась на помощь тонущему человеку.

В тот день Алсу вместе с подругой и двумя знакомыми отдыхала на берегу, радуясь успешному поступлению в медицинский колледж.

Тетя погибшей Айгуль Хусаинова говорит, что девушка жила и училась в селе Теректи Теректинского района, где ее воспитывала бабушка. Школу Алсу окончила на "хорошо" и "отлично", активно занималась спортом и имела множество грамот.

"Они сидели на берегу, пили сок, ели пиццу. Позже Алсу и ее подруга Милана зашли в воду по колено, а 16-летний подросток прошел дальше. В какой-то момент он стал звать на помощь. Сначала это приняли за шутку, но затем поняли, что он тонет. Не умевшая плавать Алсу бросилась в воду. Парню удалось выбраться, ему также пытался помочь подоспевший мужчина, но Алсу спасти не успели", – поделилась подробностями трагедии Айгуль Хусаинова.

По словам родственницы, подруга видела лишь поднятую руку девушки перед тем, как она ушла под воду. Прибывшие через 40 минут спасатели обнаружили тело в 40 метрах ниже по течению.

Медики скорой помощи констатировали смерть. Прощание с погибшей прошло 20 июля 2026 года.

"Это невыносимая боль для бабушки, которая вырастила и воспитала Алсу. Она никогда не отпускала ее купаться из-за страха воды. Алсу мечтала стать врачом и вылечить бабушку, ведь в нашей семье медиков нет", – добавила тетя девушки.

Ранее сообщалось, что тело молодого парня нашли в Каспийском море.