Опасный диагноз у школьника вызвал панику среди родителей в Петропавловске: что произошло
Как сообщает 31 июля 2026 года телеканал "Астана ТВ", новость о том, что у ученика одной из городских школ был диагностирован туберкулез, не на шутку напугала родителей. Как выяснилось, заболевший оказался учащимся 17 школы – комплекса Национального Возрождения.
Учебное заведение является одним из самых многочисленных. Здесь обучаются свыше тысячи детей. Панику среди родителей спровоцировали рассылки в школьных чатах: законных представителей учащихся со 2 по 11 класс призвали срочно посетить поликлинику.
Как пояснили в самом учебном заведении, открытую форму туберкулеза выявили у ученика 10 класса. Последний раз он посещал школу 30 мая.
"14 июля поступила информация по поводу выявления заболевания одного из учащихся. На тот период дети находились на каникулах, педагогический состав – в отпусках. 26 июня проводился плановый медосмотр – сдача флюорографии у учащихся, на котором у него была выявлена пневмония, после чего его отправили на лечение в детскую областную больницу, после КТ выявили эту болезнь", – рассказал Ермек Бахтыбаев, и.о. директора средней школы-комплекса Национального возрождения №17.
Свое расследование по данному факту начали и в городском управлении санитарно-эпидемиологического контроля. По словам его руководителя, в настоящий момент всех школьников учебного заведения со 2 по 11 класс, согласно постановлению, приглашают в медицинские организации на обследование. Ведь потенциальным кругом контактных является вся школа – как дети, так и педагоги.
"Нами начаты противоэпидемические мероприятия сразу же – дезинфекция в очагах, противоэпидемиологические мероприятия, связанные с контактными лицами. Был определен круг контактных лиц. Сейчас с медицинской организацией, от которой поступило экстренное извещение, а также по месту прикрепления проводится расследование, связанное с регистрацией данного заболевания", – сообщил Данияр Оспанов, руководитель Петропавловского городского управления санитарно-эпидемиологического контроля.
Когда именно ученик заболел туберкулезом, в управлении ответить затруднились, но предположили, что произойти это могло в результате затяжной пневмонии. В городском ведомстве также отметили, что фактов открытой формы этого заболевания за последние два года в регионе не регистрировалось.
Ранее в Астане создали специальную комиссию после того, как у годовалого ребенка диагностировали туберкулез. Поводом для расследования стало заявление родственников малыша о том, что инфекция могла передаться от сотрудницы одной из столичных медорганизаций.