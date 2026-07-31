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События

Опасный диагноз у школьника вызвал панику среди родителей в Петропавловске: что произошло

Врач, врачи, доктор, доктора, прием у врача, осмотр врача, осмотр у врача, пациент, пациенты, больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2026 22:33 Фото: Zakon.kz
Открытую форму туберкулеза выявили у ученика одной из школ в Петропавловске. Как выяснилось, диагноз несовершеннолетнему поставили совсем недавно. Но эта новость не на шутку испугала горожан, чьи дети посещают учебное заведение, передает Zakon.kz.

Как сообщает 31 июля 2026 года телеканал "Астана ТВ", новость о том, что у ученика одной из городских школ был диагностирован туберкулез, не на шутку напугала родителей. Как выяснилось, заболевший оказался учащимся 17 школы – комплекса Национального Возрождения.

Учебное заведение является одним из самых многочисленных. Здесь обучаются свыше тысячи детей. Панику среди родителей спровоцировали рассылки в школьных чатах: законных представителей учащихся со 2 по 11 класс призвали срочно посетить поликлинику.

Как пояснили в самом учебном заведении, открытую форму туберкулеза выявили у ученика 10 класса. Последний раз он посещал школу 30 мая.

"14 июля поступила информация по поводу выявления заболевания одного из учащихся. На тот период дети находились на каникулах, педагогический состав – в отпусках. 26 июня проводился плановый медосмотр – сдача флюорографии у учащихся, на котором у него была выявлена пневмония, после чего его отправили на лечение в детскую областную больницу, после КТ выявили эту болезнь", – рассказал Ермек Бахтыбаев, и.о. директора средней школы-комплекса Национального возрождения №17.

Свое расследование по данному факту начали и в городском управлении санитарно-эпидемиологического контроля. По словам его руководителя, в настоящий момент всех школьников учебного заведения со 2 по 11 класс, согласно постановлению, приглашают в медицинские организации на обследование. Ведь потенциальным кругом контактных является вся школа – как дети, так и педагоги.

"Нами начаты противоэпидемические мероприятия сразу же – дезинфекция в очагах, противоэпидемиологические мероприятия, связанные с контактными лицами. Был определен круг контактных лиц. Сейчас с медицинской организацией, от которой поступило экстренное извещение, а также по месту прикрепления проводится расследование, связанное с регистрацией данного заболевания", – сообщил Данияр Оспанов, руководитель Петропавловского городского управления санитарно-эпидемиологического контроля.

Когда именно ученик заболел туберкулезом, в управлении ответить затруднились, но предположили, что произойти это могло в результате затяжной пневмонии. В городском ведомстве также отметили, что фактов открытой формы этого заболевания за последние два года в регионе не регистрировалось.

Ранее в Астане создали специальную комиссию после того, как у годовалого ребенка диагностировали туберкулез. Поводом для расследования стало заявление родственников малыша о том, что инфекция могла передаться от сотрудницы одной из столичных медорганизаций.

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Канат Болысбек
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