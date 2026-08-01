Казахстан не рассматривает отказ от КТК – Минэнерго

1 августа 2026 года Министерство энергетики Казахстана прокомментировало информацию о возможной полной остановке работы КТК, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в ведомстве, сценарий о полной остановке работы КТК не рассматривается.

"31 июля КТК временно приостановил работу нефтепровода. При этом продолжается прием нефти от грузоотправителей и заполнение резервуарного парка. С 1 августа объем приема нефти составляет 100 тыс. тонн в сутки. Дальнейшее наращивание объемов транспортировки будет зависеть от своевременной постановки танкеров под погрузку на морском терминале", – говорится в сообщении.

Министерство энергетики находится в постоянном взаимодействии с КТК и грузоотправителями. Текущая ситуация находится на контроле, отметили в Минэнерго.

Ранее в Минэнерго Казахстана высказались об инциденте с танкерами у терминала КТК.