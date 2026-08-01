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Опубликовано штормовое предупреждение на 2 августа

Дождь, дожди, осадки, ливень, ливни, зонтик, зонт, фото - Новости Zakon.kz от 01.08.2026 17:08 Фото: unsplash
"Казгидромет" опубликовал штормовое предупреждение на 2 августа 2026 года. Синоптики предупредили об опасных погодных явлениях в Астане, Алматы, Шымкенте и 15 областях РК, сообщает Zakon.kz.

В Алматы днем ожидается сильная жара +36...+38°C. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Алматинской области днем в горных районах ожидаются кратковременный дождь и гроза. Днем ожидается сильная жара +35...+39°C. На севере, западе и юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке – высокая. В Конаеве днем ожидается сильная жара +37...+39°C.

В Акмолинской области ночью на севере, юге и востоке ожидаются дождь и гроза, днем – дождь, гроза, град и шквал. Ночью и утром на западе, севере и востоке ожидается туман. Ветер до 15-20 м/с. На западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юге ожидается высокая. В Кокшетау днем ожидаются дождь и гроза.

В области Абай днем на западе и севере ожидаются дождь и гроза. Ветер до 15-20 м/с. Днем по области ожидается сильная жара +35...+38°C. На юге и в центре сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-востоке – чрезвычайная. В Семее днем ожидаются дождь и гроза. Сильная жара +35...+37°C. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Мангистауской области утром и днем на западе и в центре ожидаются небольшой дождь и гроза. Ветер до 15-18 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара +38...+40°C. На западе и севере сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-востоке и в центре – чрезвычайная. В Актау сохраняется высокая пожарная опасность.

В Восточно-Казахстанской области днем ожидается сильная жара +35...+38°C. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Усть-Каменогорске днем ожидается сильная жара +35°C.

В Атырауской области ночью на востоке ожидается ветер с порывами до 15-18 м/с. Днем ожидается сильная жара +35°C. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В области Улытау на севере и востоке ожидаются небольшой дождь и гроза. Ветер до 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара +35...+37°C. По области ожидается высокая пожарная опасность, на юге и востоке сохраняется чрезвычайная. В Жезказгане ожидается ветер с порывами до 15 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Шымкенте сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Туркестанской области днем на западе и севере ожидается пыльная буря. Ветер до 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара +40...+42°C. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке, северо-востоке и западе – высокая. В Туркестане ожидается ветер с порывами до 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара +40...+42°C. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Актюбинской области днем на западе, севере и востоке ожидаются дождь, гроза, град и шквал. Ветер до 15-20 м/с. На севере области сохраняется высокая пожарная опасность, по области – чрезвычайная. В Актобе днем ожидаются дождь, гроза, град и шквал. Ветер до 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Павлодарской области на западе, севере и юге ожидаются грозы, днем на севере – сильный дождь, град и шквал. Ветер до 15-20 м/с, днем на юге местами порывы до 25 м/с. Днем ожидается сильная жара +35...+37°C. На севере области сохраняется высокая пожарная опасность. В Павлодаре ожидаются дождь, гроза, днем град и шквал. Ветер до 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара +35...+36°C.

В Западно-Казахстанской области днем на востоке ожидаются кратковременный дождь, гроза и град. Ветер до 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе и юге – чрезвычайная.

В Астане ожидаются кратковременный дождь, гроза, днем – град.

В Костанайской области ночью на северо-западе ожидаются дождь и гроза, днем на западе, севере и востоке – дождь, гроза, временами сильный дождь, град и шквал. Ветер до 15-20 м/с. На западе, востоке и в центре сохраняется высокая пожарная опасность, на юге и юго-востоке – чрезвычайная. В Костанае днем ожидаются дождь, гроза и град.

В Жамбылской области днем в горных районах ожидаются кратковременный дождь и гроза. Ветер до 15-20 м/с. По области сохраняется сильная жара +38...+40°C. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке и юге – высокая. В Таразе днем сохраняется сильная жара +38...+40°C. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Северо-Казахстанской области ночью на западе и севере ожидаются дождь и гроза, днем – дождь, гроза, на севере и востоке град и шквал. Ночью и утром на востоке ожидается туман. Ветер до 15-20 м/с, временами порывы до 23 м/с. На юго-западе области сохраняется высокая пожарная опасность. В Петропавловске ожидаются дождь, гроза, днем – град и шквал. Ветер до 15-20 м/с, временами порывы до 23 м/с.

В Кызылординской области днем в центре ожидается пыльная буря. Ветер до 15-20 м/с. Днем по области ожидается сильная жара +40°C. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде днем ожидается сильная жара +40°C. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее "Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 2 августа.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
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