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События

Жара до +42°С и ливни: синоптики рассказали о погоде на понедельник

прогноз погоды, фото - Новости Zakon.kz от 02.08.2026 15:52 Фото: Zakon.kz (сгенерировано нейросетью)
"Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 3 августа 2026 года, сообщает Zakon.kz.

В понедельник, согласно прогнозу, на большей части страны пройдут дожди с грозами, на северо-западе, севере – ливень, в отдельных районах возможно выпадение града.

На западе, юге республики обещают погоду без осадков.

По стране также прогнозируют усиление ветра, на юге, юго-западе – с пыльной бурей.

Очень сильная жара до +40...+42°C ожидается на юге Алматинской области и области Абай.

Сильная жара +35...+39°C прогнозируется в Атырауской, Алматинской, Павлодарской и Восточно-Казахстанской областях, а также в областях Жетысу, Абай и на юге области Улытау. В Жамбылской области воздух прогреется до +38°C, в Туркестанской – до +40°C.

Высокая пожарная опасность сохранится в Западно-Казахстанской области, области Улытау, а также в отдельных районах Актюбинской, Жамбылской, Алматинской, Мангистауской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Акмолинской, Павлодарской, Туркестанской, Карагандинской областей, а также в областях Абай и Жетысу.

Чрезвычайная пожарная опасность объявлена в Атырауской, Актюбинской, Кызылординской, Жамбылской и Туркестанской областях, а также в отдельных районах Западно-Казахстанской, Мангистауской, Костанайской, Акмолинской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Алматинской областей и областей Улытау, Абай и Жетысу.

Ранее "Казгидромет" предупредил жителей Алматы и Усть-Каменогорска о смоге.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
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