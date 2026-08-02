Девушку унесло на 200 метров от берега на надувном круге

Спасатели МЧС спасли девушку, унесенную в море на надувном круге, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в МЧС, в 71 километре от города Жанаозен Мангистауской области в районе базы отдыха "Кендерли" спасатели оперативно-спасательного отряда пришли на помощь девушке 2004 года рождения.

Во время отдыха ее на надувном плавательном круге унесло в море примерно на 200 метров от берега. Получив сообщение, спасатели незамедлительно выдвинулись к месту вызова, обнаружили девушку и благополучно доставили ее на берег.

В медицинской помощи она не нуждалась.

"Использование надувных кругов и матрасов в открытых водоемах при ветреной погоде крайне опасно. Соблюдайте правила безопасности на воде и не подвергайте свою жизнь риску", – отметили в МЧС.

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