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События

Девушку унесло на 200 метров от берега на надувном круге

спасение, фото - Новости Zakon.kz от 02.08.2026 13:45 Фото: скриншот видео
Спасатели МЧС спасли девушку, унесенную в море на надувном круге, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в МЧС, в 71 километре от города Жанаозен Мангистауской области в районе базы отдыха "Кендерли" спасатели оперативно-спасательного отряда пришли на помощь девушке 2004 года рождения.

Во время отдыха ее на надувном плавательном круге унесло в море примерно на 200 метров от берега. Получив сообщение, спасатели незамедлительно выдвинулись к месту вызова, обнаружили девушку и благополучно доставили ее на берег.

В медицинской помощи она не нуждалась.

"Использование надувных кругов и матрасов в открытых водоемах при ветреной погоде крайне опасно. Соблюдайте правила безопасности на воде и не подвергайте свою жизнь риску", – отметили в МЧС.

Ранее в Каспии нашли тело молодого парня, который утонул в свой день рождения.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
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