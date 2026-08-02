Опубликовано штормовое предупреждение на 3 августа

"Казгидромет" опубликовал штормовое предупреждение на 3 августа 2026 года. Синоптики предупредили об опасных погодных явлениях в Астане, Шымкенте и во всех 17 областях Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Атырауская область

Днем на севере, востоке и юге ожидается пыльная буря. Порывы ветра днем 15-18 м/с. Сильная жара 35-38 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Атырау: днем пыльная буря, сильная жара 35 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Акмолинская область

Ночью на севере и востоке, днем на западе, севере и востоке ожидаются дождь, гроза, днем также град и шквал. Порывы ветра 15-20 м/с. На западе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере и юге – высокая.

Кокшетау: днем временами дождь, гроза. Порывы ветра до 15 м/с.

Шымкент

Сохраняется высокая пожарная опасность.

Туркестанская область

Днем на западе и севере ожидается пыльная буря. Порывы ветра 15-20 м/с. Сильная жара 40 градусов. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере и востоке – высокая.

Туркестан: сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Костанайская область

Ночью и днем ожидаются дождь, гроза, местами сильный дождь, днем также град и шквал. Порывы ветра 15-20 м/с. На западе, востоке и в центре сохраняется высокая пожарная опасность, на юге и юго-востоке – чрезвычайная.

Костанай: дождь, гроза, днем град.

Область Улытау

Днем на севере и востоке ожидаются дождь, гроза. Порывы ветра 15-20 м/с. На юге сильная жара 35 градусов. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге и востоке – чрезвычайная.

Жезказган: днем порывы ветра до 15 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Карагандинская область

Ночью на западе, севере и востоке, днем на востоке ожидаются дождь, гроза. Порывы ветра 15-20 м/с. На востоке и юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на западе, севере и в центре – высокая.

Караганда: ночью дождь, гроза. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Область Жетысу

Днем в горных районах ожидаются кратковременный дождь и гроза. Порывы ветра 15-20 м/с. Сильная жара 35-39 градусов. На юге сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, востоке и в центре – чрезвычайная.

Талдыкорган: сильная жара 37-39 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Западно-Казахстанская область

Днем на севере и востоке порывы ветра 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе и юге – чрезвычайная.

Кызылординская область

Днем на севере и в центре ожидаются дождь, гроза, шквал и пыльная буря. Порывы ветра 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Кызылорда: сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Алматы

Вечером ожидаются небольшой дождь и гроза. Днем порывы ветра до 15 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В горах Иле Алатау днем ожидаются кратковременный дождь, гроза, порывы ветра 15-20 м/с.

Алматинская область

Днем на юге ожидаются небольшой дождь и гроза, в горных районах – кратковременный дождь и гроза. Порывы ветра 15-20 м/с. Сильная жара 35-38 градусов. На севере, западе и юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке – высокая.

Актюбинская область

Ночью на севере и востоке ожидаются небольшой дождь, гроза, днем на севере, юге и востоке – дождь, гроза, град и шквал. Порывы ветра 15-20 м/с. На севере сохраняется высокая пожарная опасность, по области – чрезвычайная.

Актобе: днем дождь, гроза, град, шквал. Порывы ветра 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Восточно-Казахстанская область

На западе, севере и востоке ожидаются дождь, гроза, днем град и шквал. Порывы ветра 15-20 м/с. Сильная жара 35-39 градусов. На юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Усть-Каменогорск: утром и днем дождь, гроза. Порывы ветра 15-20 м/с. Сильная жара 35-37 градусов.

Павлодарская область

Ожидаются дождь, гроза, днем на севере и востоке сильный дождь, град и шквал. Порывы ветра 15-20 м/с, днем на востоке – до 25 м/с. Сильная жара 35-37 градусов. На севере сохраняется высокая пожарная опасность.

Павлодар: дождь, гроза, днем град, шквал. Порывы ветра 15-20 м/с.

Область Абай

Ночью на западе, севере и в центре, днем на севере, востоке и в центре ожидаются дождь, гроза, град и шквал. Порывы ветра 15-20 м/с, днем до 23 м/с. Сильная жара 35-38 градусов. На востоке, юге и в центре сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-востоке – чрезвычайная.

Семей: утром и днем дождь, гроза. Порывы ветра 15-20 м/с. Сильная жара 35-37 градусов. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Северо-Казахстанская область

Ночью на западе и востоке, днем по области ожидаются дождь, гроза, на юге и востоке град и шквал. Ночью и утром на севере и востоке туман. Днем порывы ветра 15-20 м/с, временами до 23 м/с. На юго-западе сохраняется высокая пожарная опасность.

Петропавловск: днем дождь, гроза. Ночью и утром туман.

Мангистауская область

Днем на севере ожидается пыльная буря. Порывы ветра 15-18 м/с. На западе и севере сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-востоке и в центре – чрезвычайная.

Актау: сохраняется высокая пожарная опасность.

Жамбылская область

Днем на юго-западе и в горных районах порывы ветра 15-20 м/с. По области сохраняется сильная жара 38 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке и юге – высокая.

Тараз: сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее "Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 3 августа.