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События

Россиянка осталась без денег и документов в Казахстане: чем все закончилось

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ, фото - Новости Zakon.kz от 02.08.2026 18:06 Фото: Zakon.kz
Туристка из России Евгения Шелехова чуть не лишилась отдыха и всех сбережений во время поездки в Усть-Каменогорск. Женщина по собственной неосторожности потеряла сумку, в которой находились деньги, личные вещи, а также ее паспорт и документы детей, передает Zakon.kz.

Об этом 2 августа 2026 года сообщили в пресс-службе Департамента полиции региона. По данным ведомства, обнаружив пропажу, иностранка обратилась в дежурную часть отдела полиции Шемонаихинского района.

Маршрут передвижения заявительницы отследили с помощью камер Центра оперативного управления (ЦОУ).

Инспектор-дежурный капитан полиции Виктор Никитин изучил записи, установил точное место утери и за несколько часов геолокация и сумка были найдены. Имущество передали владелице в полном объеме.

"Я не могу выразить полностью всю благодарность за то, как оперативно сработали сотрудники полиции. Были найдены все мои паспорта, детские паспорта, деньги – все вещи целы. Спасибо огромное всему отделу и особенно Виктору Валерьевичу Никитину за профессионализм и быстроту!" – поделилась эмоциями Евгения Шелехова.

В Департаменте полиции ВКО напомнили, что в случае утери документов или вещей на территории региона граждане могут оперативно обратиться в ближайшее отделение полиции или по номеру 102.

Ранее сообщалось, что акмолинец обокрал пожилого дядю, который приютил его после семейной трагедии.

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Канат Болысбек
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